СКА и «Витязь» поздравили Миллера с 61-летием: «Пусть любимые команды радуют красивой игрой, громкими победами и трофеями»

и « » поздравили Алексея Миллера с днем рождения.

«31 января день рождения отмечает председатель правления и заместитель председателя совета директоров ПАО «Газпром» Алексей Борисович Миллер. Сегодня ему исполняется 61 год.

Хоккейный клуб СКА поздравляет Алексея Борисовича с праздником, желает крепкого здоровья, счастья, успехов во всех начинаниях и реализации всех поставленных целей. Пусть любимые команды радуют красивой игрой, громкими победами и трофеями. С днем рождения!» – говорится в сообщении клуба из Санкт-Петербурга.

«Поздравляем с днем рождения председателя правления ПАО «Газпром» Алексея Борисовича Миллера! Желаем неиссякаемой энергии, здоровья, творческих сил и успехов на всех направлениях!» – сообщается в поздравлении подмосковного клуба.