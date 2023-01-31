СКА и «Витязь» поздравили Миллера с 61-летием: «Пусть любимые команды радуют красивой игрой, громкими победами и трофеями»

Теги СКА Витязь Газпром Алексей Миллер КХЛ Хоккей

СКА и «Витязь» поздравили Алексея Миллера с днем рождения.

«31 января день рождения отмечает председатель правления и заместитель председателя совета директоров ПАО «Газпром» Алексей Борисович Миллер. Сегодня ему исполняется 61 год.

Хоккейный клуб СКА поздравляет Алексея Борисовича с праздником, желает крепкого здоровья, счастья, успехов во всех начинаниях и реализации всех поставленных целей. Пусть любимые команды радуют красивой игрой, громкими победами и трофеями. С днем рождения!» – говорится в сообщении клуба из Санкт-Петербурга.

«Поздравляем с днем рождения председателя правления ПАО «Газпром» Алексея Борисовича Миллера! Желаем неиссякаемой энергии, здоровья, творческих сил и успехов на всех направлениях!» – сообщается в поздравлении подмосковного клуба.

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3 комментария

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Раменки за Динамо
Все вассалы газового гегемона отметились, кроме хоккейного Авангарда. Зря они так, будут оргвыводы.
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Ебздрогыч
Ждем поздравлений от футбольных клубов Сочи и Оренбурга
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Павел Гаврош
На пенсию уже пора.
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