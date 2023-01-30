К Худобину есть интерес в НХЛ. Несколько команд обращались к «Далласу»
«Даллас» может обменять Антона Худобина.
Инсайдер Sportsnet Джефф Марек сообщил, что несколько команд НХЛ общались с «Далласом» относительно возможного трейда 36-летнего российского вратаря.
В частности, интерес объясняется тем, что клубы ищут глубину во вратарской линии для плей-офф.
В этом сезоне Худобин еще не играл в НХЛ. Антон провел 22 матча в регулярном чемпионате АХЛ, пропуская в среднем 2,78 шайбы и отражая 90,4% бросков.
Договор Худобина с кэпхитом 3,333 миллиона долларов рассчитан до конца этого сезона.
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