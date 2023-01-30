К Худобину есть интерес в НХЛ. Несколько команд обращались к «Далласу»

Теги возможные переходы Даллас Антон Худобин НХЛ Хоккей

«Даллас» может обменять Антона Худобина.

Инсайдер Sportsnet Джефф Марек сообщил, что несколько команд НХЛ общались с «Далласом» относительно возможного трейда 36-летнего российского вратаря.

В частности, интерес объясняется тем, что клубы ищут глубину во вратарской линии для плей-офф.

В этом сезоне Худобин еще не играл в НХЛ. Антон провел 22 матча в регулярном чемпионате АХЛ, пропуская в среднем 2,78 шайбы и отражая 90,4% бросков.

Договор Худобина с кэпхитом 3,333 миллиона долларов рассчитан до конца этого сезона.

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1 комментарий

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frol92
Эдмонтон, Калгари и Нью Джерси если только на ум приходят почему то для решения проблемы глубины вратарской линии.
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Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
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