К Худобину есть интерес в НХЛ. Несколько команд обращались к «Далласу»

«Даллас» может обменять .

Инсайдер Sportsnet Джефф Марек сообщил, что несколько команд общались с « » относительно возможного трейда 36-летнего российского вратаря.

В частности, интерес объясняется тем, что клубы ищут глубину во вратарской линии для плей-офф.

В этом сезоне Худобин еще не играл в НХЛ. Антон провел 22 матча в регулярном чемпионате АХЛ, пропуская в среднем 2,78 шайбы и отражая 90,4% бросков.

Договор Худобина с кэпхитом 3,333 миллиона долларов рассчитан до конца этого сезона.