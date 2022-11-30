Аскаров отразил 34 броска «Техаса» из 36 и выиграл 9-й матч из 12 в сезоне АХЛ. У Худобина 31 сэйв после 34 бросков

отразил 34 броска из 36 и выиграл 9-й матч из 12 в сезоне .

20-летний российсий вратарь «Милуоки» был признан второй звездой матча регулярного чемпионата против «Старс» (3:2).

В 12 матчах сезона у Аскарова стало 9 побед при 3 поражениях (из них два были в двух первых играх). Он отражает 90,7% бросков при коэффициенте надежности 2,67.

Третьей звездой матча стал вратарь техасцев , отразивший 31 бросок из 34. В его активе 6 побед и 5 поражений (из них 2 – в овертайме) при 91,3% отраженных бросков и коэффициенте надежности 2,63.