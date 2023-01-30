«Бостон» впервые в сезоне проиграл команде Столичного дивизиона. Было 14 побед подряд
«Бостон» проиграл матч сопернику из Столичного дивизиона впервые в сезоне.
Команда тренера Джима Монтгомери уступила «Каролине» (1:4) в матче регулярного чемпионата НХЛ.
До этого у «Брюинс» было 14 побед подряд над командами Столичного дивизиона.
Этот дивизион представляют «Каролина», «Нью-Джерси», «Рейнджерс», «Вашингтон», «Питтсбург», «Айлендерс», «Филадельфия» и «Коламбус».
«Бостон» занимает первое место в таблице Атлантического дивизиона, набрав 81 балл в 50 матчах.
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