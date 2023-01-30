«Бостон» впервые в сезоне проиграл команде Столичного дивизиона. Было 14 побед подряд

« » проиграл матч сопернику из Столичного дивизиона впервые в сезоне.

Команда тренера уступила «Каролине» (1:4) в матче регулярного чемпионата .

До этого у «Брюинс» было 14 побед подряд над командами Столичного дивизиона.

Этот дивизион представляют « », « », « », « », « », «Айлендерс», « » и « ».

«Бостон» занимает первое место в таблице Атлантического дивизиона, набрав 81 балл в 50 матчах.