«Бостон» впервые в сезоне проиграл команде Столичного дивизиона. Было 14 побед подряд

Теги Нью-Джерси Питтсбург Рейнджерс Айлендерс Филадельфия Бостон Каролина Вашингтон Коламбус НХЛ Джим Монтгомери Хоккей

«Бостон» проиграл матч сопернику из Столичного дивизиона впервые в сезоне.

Команда тренера Джима Монтгомери уступила «Каролине» (1:4) в матче регулярного чемпионата НХЛ.

До этого у «Брюинс» было 14 побед подряд над командами Столичного дивизиона.

Этот дивизион представляют «Каролина», «Нью-Джерси», «Рейнджерс», «Вашингтон», «Питтсбург», «Айлендерс», «Филадельфия» и «Коламбус».

«Бостон» занимает первое место в таблице Атлантического дивизиона, набрав 81 балл в 50 матчах.

2 комментария

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Bdv68
Да может просто бухие были?😉
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Afinogenov
И проиграли лучшей команде Столичного дивизиона последних лет. И попали в тот момент, когда у Каролины вновь началась победная серия (5 матчей), а до этого было несколько поражений подряд.
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