Ларкин не очень хорошо воспринял предложение «Детройта» о новом контракте. Хоккеист хочет не менее 8 млн долларов в год

« » и ведут переговоры о новом контракте.

Действующее соглашение 26-летнего нападающего с кэпхитом 6,1 миллиона долларов истекает в конце нынешнего сезона.

Сообщается, что недавно «Ред Уингс» отправили представителям хоккеиста предложение о новом соглашении, однако оно было «не очень хорошо воспринято».

Стороны далеки друг от друга в процессе достижения результата в переговорах.

При этом отмечается, что продолжительность соглашения не является ключевым вопросом, поскольку обе стороны настроены на долгосрочное сотрудничество. Судя по всему, клуб и хоккеист не смогут согласовать финансовую сторону договора.

Предполагается, что Ларкин рассчитывает на контракт с зарплатой не менее 8 миллионов долларов в год.

Американец набрал 41 (15+26) балл за результативность в 44 матчах текущего регулярного чемпионата .