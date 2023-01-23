Ларкин не очень хорошо воспринял предложение «Детройта» о новом контракте. Хоккеист хочет не менее 8 млн долларов в год

Теги Детройт НХЛ Дилан Ларкин Хоккей

«Детройт» и Дилан Ларкин ведут переговоры о новом контракте.

Действующее соглашение 26-летнего нападающего с кэпхитом 6,1 миллиона долларов истекает в конце нынешнего сезона.

Сообщается, что недавно «Ред Уингс» отправили представителям хоккеиста предложение о новом соглашении, однако оно было «не очень хорошо воспринято».

Стороны далеки друг от друга в процессе достижения результата в переговорах.

При этом отмечается, что продолжительность соглашения не является ключевым вопросом, поскольку обе стороны настроены на долгосрочное сотрудничество. Судя по всему, клуб и хоккеист не смогут согласовать финансовую сторону договора.

Предполагается, что Ларкин рассчитывает на контракт с зарплатой не менее 8 миллионов долларов в год.

Американец набрал 41 (15+26) балл за результативность в 44 матчах текущего регулярного чемпионата НХЛ.

43 комментария

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Booligan
Ответ Savini
Просто интересно, по каким критериям появились эти команды. Что-то не замечал у Виннипега нужды в центрах, да и Оттава вряд ли разочаровалась окончательно в своей паре центров
Виннипег как место для ссылки каторжников, так что его туда можно и на фланг. Потом я подумал, что нефиг ему в хорошую команду, пусть побудет в Оттаве, где и Канада, и дно одновременно. Можно ещё Коламбус. Ну не в Анахайм курортный желать отправиться?
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Zomourning33
Какие же тут есть смешные комментаторы, Болди только что выписали контракт на 7 лямов в Миннесоте, за 1,5 не самых сильных года, так он еще и хуже очки набирает.
Ларкин имеет 3 сезона с 0,93+ очками за матч.
Ларкин же не идиот .чтобы при живом Болди не просить минимум 8. А многие тут сначала оправдывают контракт Болди, а потом удивляются очевидным вещам.

Обменять? Ну круто. А кто за вас играть потом будет, если вы капитана и игрока, что отдал вам 8 лет жизни меняете, как только он попросил больше денег? Так он просит реальные цифры по раздутому уже рынку. Не он это начал, и не ему на себе экономить. Другие вообще просить не будут, а будут валить с такого цирка. Луше пойти в условную Миннесоту, с такими же мнимыми шансами на титул, зато бабки платить будут.
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rngr
Ответ *MVP*
а где гений Айзермана? это не контракты во Флориде с ее щадящими налогами выписывать, да?
Гений должен будет проявиться, когда Ларкин подпишется за пять (условно говоря).
Правда, неизвестно, готов он ужаться как Куч ради перспективы.
Так что, будем посмотреть, как говориться.
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raspisanie77
Ответ Михаил Майоров
ну и получится как с Йоханссоном в Нэшвилле
Сами манагеры рынок взгрели своими неадекватными контрактами аля Штуцле.
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Фтемноте
Да уж... рынок конечно убит неадекватными контрактами. И по этому Детройту придётся платить столько сколько это днище попросит.
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Гоша Шиман
Ответ Andrey Shevchenko
Даже не очко за матч, не офигел ли ты мальчик? 8млн, у них че тоже лимит на легионеров ввели ?!
Он капитан и лучший игрок своей команды, мэттьюс вон 15 хочет, ларкин получается почти в два раза меньше при том, что его значимость для детройта даже повыше, чем значимость усов для торонто
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Себастьян Перейра-Виллаш-Боаш
Ответ *MVP*
это вообще как относится к новости? и если на то пошло, в Тройте сейчас ни одного ужасного контракта нет.
Когда подпишут Ларкина - будет.
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Макс Смирнов
Ответ *MVP*
а где гений Айзермана? это не контракты во Флориде с ее щадящими налогами выписывать, да?
С налогами спорно все таки , почему тогда по другую сторону штата не могли так же сильный коллектив собрать ?
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Михаил Майоров
Ответ raspisanie77
А что он рыжий штоле? У Штуцле с его 50+ очками и - 45 за два неполных сезона 8+ зп. Давать в ДРВ денег больше некому, хоть и слабое, но он лицо франшизы, кто-то лучше него там играет и способен потянуть первого центра? Условия он диктует, а набрав почти 150 очей за два сезона он будет рассчитывать минимум на 8,5
ну и получится как с Йоханссоном в Нэшвилле
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*MVP*
Ответ oberkorn
Изи разгребал конюшни от прошлых манагеров.. Не надо ля ля, там диких контрактов было выше крыши
это вообще как относится к новости? и если на то пошло, в Тройте сейчас ни одного ужасного контракта нет.
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raspisanie77
А что он рыжий штоле? У Штуцле с его 50+ очками и - 45 за два неполных сезона 8+ зп. Давать в ДРВ денег больше некому, хоть и слабое, но он лицо франшизы, кто-то лучше него там играет и способен потянуть первого центра? Условия он диктует, а набрав почти 150 очей за два сезона он будет рассчитывать минимум на 8,5
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Самый адовый Крикун
Ответ Silky Mitts
Трочек только что $5 с копейками получил с аналогичными показателями. Кадри после кубкового сезона дали $7.
Трочеку - 29, Кадри - 32, и Ларкин по карьере в среднем получше этих ребят идëт
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oberkorn
Ответ Andy Brandy
Открою тебе один секрет - в хоккее нет полузащитников
Ой как ты не прав
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oberkorn
Ответ *MVP*
а где гений Айзермана? это не контракты во Флориде с ее щадящими налогами выписывать, да?
Изи разгребал конюшни от прошлых манагеров.. Не надо ля ля, там диких контрактов было выше крыши
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Andy Brandy
Ответ oberkorn
Все началось с эрика карлсона. Полузащитник за 11 лимонов, это был трэш от акул
Открою тебе один секрет - в хоккее нет полузащитников
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Cbj Fan
Ответ Silky Mitts
Трочек только что $5 с копейками получил с аналогичными показателями. Кадри после кубкового сезона дали $7.
Трочек бы никогда не мог играть первого центра, классический бегунок, игрок для контраатаки, но эти задачи делает превосходно. К тому в Каролине были игроки важнее его. Кроме того у него было 28 лет, когда подписывал контракт.
У Кадри решал возраст.
У Ларкина 26 лет и всё-таки, первый центр Детройта, именно он главный в атаке. Тут все понятно.
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Savini
Ответ Booligan
В Виннипег или ещё лучше в Оттаву
Просто интересно, по каким критериям появились эти команды. Что-то не замечал у Виннипега нужды в центрах, да и Оттава вряд ли разочаровалась окончательно в своей паре центров
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Booligan
Ответ Andrey Shevchenko
Даже не очко за матч, не офигел ли ты мальчик? 8млн, у них че тоже лимит на легионеров ввели ?!
Он всегда нагло себя вёл, ещё на МЧМ борзел
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Silky Mitts
Ответ Stewart - 25
Ну а что "Детройт" теряет? Они сейчас до потолка не дотягивают ( 76,6 ), а на следующий сезон ещё больше места для манёвра, так что никаких преград, я например, не вижу.
Ларкин не тот игрок, вокруг которого надо строить команду, имхо. Им ещё полкоманды переподписывать летом, а в следующем межсезонье заканчиваются контракты новичков у Рэймонда и Сайдера, а они тоже недешёво обойдутся. Почему-то мне кажется, что Ларкина сольют за пики, тем более, что драфт глубокий.
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Savini
Ответ Silky Mitts
Это он только в Детройте центр первого звена, а вообще он неплохой игрок топ-6, не более. Но если хотят переплачивать, ради бога, но с такими контрактами ребилд будет долгим.
А у Тройта в системе очередь из центров стоит? Уйдет Ларкин, кто останется Рассмусен - Копп - Велено, на этом лавочку можно и закрывать, всё что светит с такой линией - это борьба за предпоследнее место в дивизионе. Сейчас новички с полутора годами в лиге получают 7-8, да Ларкин может не звезда, но капитан, центр, свои очки будет набирать. Выбросить всегда легко, но кем заменить первого центра, когда у Детройта даже второго нет.
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Самый адовый Крикун
Если учесть, что Коппу в ред уингз летом дали 5,6 ляма на пять лет, то Ларкин безусловно на 8+ наиграл
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Alek88
жду обмена в дед лайн. Ларкин как ни крути на франчайз плеера не тянет
+8
-3
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Stewart - 25
Ответ Silky Mitts
Это он только в Детройте центр первого звена, а вообще он неплохой игрок топ-6, не более. Но если хотят переплачивать, ради бога, но с такими контрактами ребилд будет долгим.
Ну а что "Детройт" теряет? Они сейчас до потолка не дотягивают ( 76,6 ), а на следующий сезон ещё больше места для манёвра, так что никаких преград, я например, не вижу.
0
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Silky Mitts
Ответ Stewart - 25
Кадри и Трочек - это центры второго звена атаки, а Ларкин - это первый центр, к тому же третий сезон капитан "Детройта". Как говорится, имеет полное право.
Это он только в Детройте центр первого звена, а вообще он неплохой игрок топ-6, не более. Но если хотят переплачивать, ради бога, но с такими контрактами ребилд будет долгим.
+6
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Stewart - 25
Ответ Silky Mitts
Трочек только что $5 с копейками получил с аналогичными показателями. Кадри после кубкового сезона дали $7.
Кадри и Трочек - это центры второго звена атаки, а Ларкин - это первый центр, к тому же третий сезон капитан "Детройта". Как говорится, имеет полное право.
+1
-4
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