Ларкин не очень хорошо воспринял предложение «Детройта» о новом контракте. Хоккеист хочет не менее 8 млн долларов в год
«Детройт» и Дилан Ларкин ведут переговоры о новом контракте.
Действующее соглашение 26-летнего нападающего с кэпхитом 6,1 миллиона долларов истекает в конце нынешнего сезона.
Сообщается, что недавно «Ред Уингс» отправили представителям хоккеиста предложение о новом соглашении, однако оно было «не очень хорошо воспринято».
Стороны далеки друг от друга в процессе достижения результата в переговорах.
При этом отмечается, что продолжительность соглашения не является ключевым вопросом, поскольку обе стороны настроены на долгосрочное сотрудничество. Судя по всему, клуб и хоккеист не смогут согласовать финансовую сторону договора.
Предполагается, что Ларкин рассчитывает на контракт с зарплатой не менее 8 миллионов долларов в год.
Американец набрал 41 (15+26) балл за результативность в 44 матчах текущего регулярного чемпионата НХЛ.
Ларкин имеет 3 сезона с 0,93+ очками за матч.
Ларкин же не идиот .чтобы при живом Болди не просить минимум 8. А многие тут сначала оправдывают контракт Болди, а потом удивляются очевидным вещам.
Обменять? Ну круто. А кто за вас играть потом будет, если вы капитана и игрока, что отдал вам 8 лет жизни меняете, как только он попросил больше денег? Так он просит реальные цифры по раздутому уже рынку. Не он это начал, и не ему на себе экономить. Другие вообще просить не будут, а будут валить с такого цирка. Луше пойти в условную Миннесоту, с такими же мнимыми шансами на титул, зато бабки платить будут.
Правда, неизвестно, готов он ужаться как Куч ради перспективы.
Так что, будем посмотреть, как говориться.
У Кадри решал возраст.
У Ларкина 26 лет и всё-таки, первый центр Детройта, именно он главный в атаке. Тут все понятно.