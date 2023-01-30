Владислав Третьяк: «Высоцкий – один из величайших русских поэтов, символ эпохи. Он рассказывал мне, что в юности хотел быть хоккеистом»

Владислав Третьяк стал лауреатом премии имени Владимира Высоцкого «Своя колея».

23 января в Москве прошла церемония вручения премии. Одним из лауреатов стал президент ФХР. Оргкомитетом были отмечены «верность раз и навсегда избранному пути», а также многолетняя работа Третьяка в интересах отечественного хоккея.

Премия «Своя колея» была учреждена благотворительным фондом Владимира Высоцкого и министерством культуры РФ. Она вручается людям, которые не изменяют своим убеждениям, кому мог бы посвятить песню Владимир Высоцкий.

«Владимир Высоцкий – один из величайших русских поэтов, человек-символ целой эпохи. Мне посчастливилось близко общаться с Владимиром Семеновичем. Во время игровой карьеры я был комсоргом в сборной СССР и в ЦСКА. Приглашение почетных гостей, встречи хоккеистов со знаменитыми на всю страну людьми – это были приятные обязанности, незабываемые впечатления.

Высоцкий всегда был одним из самых желанных гостей нашей команды. А я всегда был в восторге и от песен, и от актерской работы Владимира Семеновича в театре на Таганке. Ходил на все спектакли с его участием, среди которых были шедевры – «Гамлет» с Высоцким в главной роли, «Десять дней, которые потрясли мир».

И, конечно, приглашал его на наши матчи. Не все знают, что в юности Высоцкий хотел быть хоккеистом. Он сам рассказывал мне об этом – и подчеркивал, что при планировании спортивной карьеры рассматривал для себя только хоккей!

Стать лауреатом премии, учрежденной в память о Высоцком, – большая честь для меня. Я разделяю эту премию со всей моей командой. С «Красной машиной» – великой сборной Советского Союза, в которой мы играли, прославляя отечественный хоккей и нашу родину», – сказал президент Федерации хоккея России.