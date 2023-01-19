Третьяк подарил самокат 9-летнему мальчику, отец которого участвует в СВО
Владислав Третьяк подарил самокат мальчику, отец которого участвует в СВО.
Президент ФХР, депутат Госдумы РФ от Ульяновской области встретился с 9-летним Рамилем в рамках акции «Елка желаний».
Отец мальчика участвует в специальной военной операции.
Как сообщает «Комсомольская правда», Третьяк подарил ребенку самокат, о котором тот мечтал.
то есть на этой войне умирают самые дремучие и несведущие люди .не берите в руки повестки,не езжайте на украину,нам там делать нечего