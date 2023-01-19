Третьяк подарил самокат 9-летнему мальчику, отец которого участвует в СВО

Владислав Третьяк подарил самокат мальчику, отец которого участвует в СВО.

Президент ФХР, депутат Госдумы РФ от Ульяновской области встретился с 9-летним Рамилем в рамках акции «Елка желаний».

Отец мальчика участвует в специальной военной операции.

Как сообщает «Комсомольская правда», Третьяк подарил ребенку самокат, о котором тот мечтал.