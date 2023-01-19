Третьяк подарил самокат 9-летнему мальчику, отец которого участвует в СВО

Теги ФХР Владислав Третьяк Государственная дума Политика Хоккей

Владислав Третьяк подарил самокат мальчику, отец которого участвует в СВО.

Президент ФХР, депутат Госдумы РФ от Ульяновской области встретился с 9-летним Рамилем в рамках акции «Елка желаний».

Отец мальчика участвует в специальной военной операции. 

Как сообщает «Комсомольская правда», Третьяк подарил ребенку самокат, о котором тот мечтал.

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10 комментариев

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Александр Невский
Молодец поддержка детей нужна обезательно. На Украине ни какой подножки страна фейк .
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Иван Никитенко
нам рассказывают,что с нами воют американцы руками украинцев,в тоже время любитель путина и сво спокойно живет в сша и играет в нхл,весь вашингтон в его майках.
то есть на этой войне умирают самые дремучие и несведущие люди .не берите в руки повестки,не езжайте на украину,нам там делать нечего
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tyuiop tyuiop
Ответ Nickolay Lyskov
А мальчикам, да и девочкам, чьи папы с этой вот СВО не вернутся, тоже самокаты подарят? Или конфеты? Или не всем? Или что?
Лады
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Yndestad
Акция: Обменяй отца на самокат
+2
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Andy Brandy
Ну это конечно прогресс, некоторым вдовам полотенца дарят
+5
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Белый офицер
Ну в этого хоть цель появилась. Пошел за самокатом для ребенка. А так кроме ЗеКа никто не знает за что воюет.
+5
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Белый офицер
Ответ Nickolay Lyskov
А мальчикам, да и девочкам, чьи папы с этой вот СВО не вернутся, тоже самокаты подарят? Или конфеты? Или не всем? Или что?
Не факт что этот вернется.
+3
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+3
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Nickolay Lyskov
А мальчикам, да и девочкам, чьи папы с этой вот СВО не вернутся, тоже самокаты подарят? Или конфеты? Или не всем? Или что?
+5
0
+5
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NoWar
Третьяк лучше бы (вместе с другими депутатами) способствовал скорейшему завершению этого самого СВО., чтобы этот мальчик дождался своего папу живым и здоровым. Никакой самокат не заменит живого отца.
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+7
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Ебздрогыч
Ребенок мечтает о том, чтобы папа вернулся живым и здоровым, но это желание наше чудесное государство выполнить не может. Поэтому на тебе, мальчик, самокат, и катись на нем домой.
+20
-3
+17
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