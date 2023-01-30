Таварес – первый игрок с драфта-2009 с 1000 матчей в НХЛ. У него 946 очков

Теги Айлендерс Торонто НХЛ драфт НХЛ Джон Таварес Хоккей

Джон Таварес – 1-й игрок с драфта-2009 с 1000 матчей в НХЛ.

Форвард «Торонто» набрал 2 (0+2) очка в юбилейном матче против «Вашингтона» (5:1).

В текущем сезоне в активе 32-летнего игрока 51 (21+30) очко в 51 игре. За карьеру – 946 (412+534) очков в 1000 матчей в рамках регулярных чемпионатов. 

На драфте НХЛ-2009 Таварес был выбран «Айлендерс» под общим первым номером. В 2018 году он подписал контракт с «Лифс» в качестве свободного агента. 

2 комментария

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Михаил Черный
Таварес перед драфтом котировался как некстван, побил рекорд Грецки по голам в ОХЛ в 17 лет...

Однако суперзвездой так и не стал. Но хоть контракт хороший.
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Это Рамис
Надо же, следующий с 975, это О’Райлии из второго раунда
+4
0
+4
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