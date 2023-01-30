Таварес – первый игрок с драфта-2009 с 1000 матчей в НХЛ. У него 946 очков

– 1-й игрок с драфта-2009 с 1000 матчей в НХЛ.

Форвард « » набрал 2 (0+2) очка в юбилейном матче против «Вашингтона» (5:1).

В текущем сезоне в активе 32-летнего игрока 51 (21+30) очко в 51 игре. За карьеру – 946 (412+534) очков в 1000 матчей в рамках регулярных чемпионатов.

На драфте НХЛ-2009 Таварес был выбран « » под общим первым номером. В 2018 году он подписал контракт с «Лифс» в качестве свободного агента.