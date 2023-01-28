Мюррей не смог сыграть с «Оттавой» из-за травмы. Самсонов вышел в старте на 5-й матч подряд

не смог сыграть с «Оттавой» из-за травмы, Илья Самсонов вышел на 5-й матч подряд.

Канадец должен был быть стартовым вратарем «Лифс» в матче регулярного чемпионата против «Сенаторс» (2:6). Он принял участие в раскатке перед игрой, но не смог сыграть из-за травмы.

Главный тренер «Торонто» Шелдон Киф сказал, что Мюррей испытал дискомфорт, связанный с одной из прошлых травм, но не c тем повреждением приводящей мышцы, из-за которого пропустил месяц в начале сезона.

В 19 матчах текущего сезона 28-летний вратарь одержал 11 побед при 91,1% отраженных бросков и коэффициенте надежности 2,73.

вышел в старте « » 5-й раз подряд. Сегодня он пропустил 6 шайб от «Сенс».