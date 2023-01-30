Макдэвид попросил тренера «Эдмонтона» выпустить экстренного вратаря: «Это не было проявлением неуважения к «Чикаго». Хотели подарить ему крутой момент»

Теги Чикаго Эдмонтон НХЛ Джек Кэмпбелл Коннор Макдэвид Джей Вудкрофт Мэттью Берлин Хоккей

Коннор Макдэвид попросил тренера «Эдмонтона» выпустить экстренного вратаря на 2,5 минуты.

Капитан «Ойлерс» обратился к главному тренеру «Ойлерс» Джею Вудкрофту от лица команды. 

«Эдмонтон» обыграл «Блэкхокс» (7:3) в регулярном чемпионате НХЛ. Джек Кэмпбелл отразил 25 бросков из 28 и одержал 6-ю победу подряд. На 57:34 он уступил место в воротах Мэттью Берлину, успевшему отразить 1 бросок.

25-летний голкипер университета Альберты подписал пробный контракт с «Ойлерс» в день игры в качестве экстренного резервного вратаря.

Стюарт Скиннер заболел, а вызвать вратаря из фарма клуб не успевал.

«Это не было проявлением неуважения к «Чикаго». Мы просто хотели подарить ему крутой момент. Он еще молод и хорошо играет за университет. Возможно, мы еще увидим его в лиге», – сказал Макдэвид. 

«В первую очередь это исходило от игроков. Я горжусь тем, что команда пришла к такому решению. Джек Кэмпбелл подъехал к нашей скамейке во время телевизионного тайм-аута, мы сказали ему, что планируем его заменить. Он был полностью согласен и очень рад за Мэттью.

Этому молодому парню повезло. И я уверен, что он пронесет это воспоминание с собой до конца жизни», – сказал Вудкрофт. 

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4 комментария

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HockeyMan
Хоккей - это час не шоубизнес (с) Никитин.
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Михаил Солдатенков
Какая красивая история!
Макдэвиду - респект! И гол он классный положил!
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chubrja
Останется вратарем, ни разу не пропустившим в НХЛ. Интересно, сколько таких?
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Mikl_5555
не удивлюсь,если ему и матч дадут сыграть когда нить..
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