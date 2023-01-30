Макдэвид попросил тренера «Эдмонтона» выпустить экстренного вратаря: «Это не было проявлением неуважения к «Чикаго». Хотели подарить ему крутой момент»

попросил тренера « » выпустить экстренного вратаря на 2,5 минуты.

Капитан «Ойлерс» обратился к главному тренеру «Ойлерс» Джею Вудкрофту от лица команды.

«Эдмонтон» обыграл «Блэкхокс» (7:3) в регулярном чемпионате . отразил 25 бросков из 28 и одержал 6-ю победу подряд. На 57:34 он уступил место в воротах Мэттью Берлину, успевшему отразить 1 бросок.

25-летний голкипер университета Альберты подписал пробный контракт с «Ойлерс» в день игры в качестве экстренного резервного вратаря.

Стюарт Скиннер заболел, а вызвать вратаря из фарма клуб не успевал.

«Это не было проявлением неуважения к « ». Мы просто хотели подарить ему крутой момент. Он еще молод и хорошо играет за университет. Возможно, мы еще увидим его в лиге», – сказал Макдэвид.

«В первую очередь это исходило от игроков. Я горжусь тем, что команда пришла к такому решению. Джек Кэмпбелл подъехал к нашей скамейке во время телевизионного тайм-аута, мы сказали ему, что планируем его заменить. Он был полностью согласен и очень рад за Мэттью.

Этому молодому парню повезло. И я уверен, что он пронесет это воспоминание с собой до конца жизни», – сказал Вудкрофт.

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