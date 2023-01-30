Макдэвид попросил тренера «Эдмонтона» выпустить экстренного вратаря: «Это не было проявлением неуважения к «Чикаго». Хотели подарить ему крутой момент»
Коннор Макдэвид попросил тренера «Эдмонтона» выпустить экстренного вратаря на 2,5 минуты.
Капитан «Ойлерс» обратился к главному тренеру «Ойлерс» Джею Вудкрофту от лица команды.
«Эдмонтон» обыграл «Блэкхокс» (7:3) в регулярном чемпионате НХЛ. Джек Кэмпбелл отразил 25 бросков из 28 и одержал 6-ю победу подряд. На 57:34 он уступил место в воротах Мэттью Берлину, успевшему отразить 1 бросок.
25-летний голкипер университета Альберты подписал пробный контракт с «Ойлерс» в день игры в качестве экстренного резервного вратаря.
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«Это не было проявлением неуважения к «Чикаго». Мы просто хотели подарить ему крутой момент. Он еще молод и хорошо играет за университет. Возможно, мы еще увидим его в лиге», – сказал Макдэвид.
«В первую очередь это исходило от игроков. Я горжусь тем, что команда пришла к такому решению. Джек Кэмпбелл подъехал к нашей скамейке во время телевизионного тайм-аута, мы сказали ему, что планируем его заменить. Он был полностью согласен и очень рад за Мэттью.
Этому молодому парню повезло. И я уверен, что он пронесет это воспоминание с собой до конца жизни», – сказал Вудкрофт.
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Макдэвиду - респект! И гол он классный положил!