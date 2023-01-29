Илья Воробьев: «Юрову есть в чем прибавлять. Игрок первого круга драфта должен вести за собой команду. Не подыгрывать, а создавать сам»
Илья Воробьев высказался после матча с «Витязем» (1:2 Б).
«Плотная и равная игра с большим количеством борьбы и стыков. По буллитам мы пока не можем в этом году выиграть, плохо это пока идет. Эдди [Паскуале] уже играл в нескольких буллитных сериях, в которых мы проиграли. Поменяли его, но результат известен.
Есть определенная группа приличных команд на Востоке, поэтому все плотно в таблице. У кого-то были хорошие времена, а потом плохие, и наоборот. Все это идет волнами.
Юрову есть в чем прибавлять. Игрок первого круга драфта должен вести за собой команду. Не подыгрывать, а создавать сам. Ему нужно соответствовать своему номеру драфта.
Почему Хабаров провел всего лишь две с половиной минуты на льду? Были некоторые моменты, которые не понравились. Евгений Бирюков провел 1100-й матч в профессиональной карьере? Рад за него. Я еще с ним играл. Рад, что он перестроился и играет. Молодец», – сказал главный тренер «Металлурга».
Напомним, Данила Юров был выбран «Миннесотой» на драфте НХЛ-2022 в первом раунде под 24-м общим номером.
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