Илья Воробьев: «Юрову есть в чем прибавлять. Игрок первого круга драфта должен вести за собой команду. Не подыгрывать, а создавать сам»

Теги Металлург Мг Витязь Евгений Бирюков Илья Воробьев драфт НХЛ КХЛ Ярослав Хабаров Эдди Паскуале Данила Юров Хоккей

Илья Воробьев высказался после матча с «Витязем» (1:2 Б).

«Плотная и равная игра с большим количеством борьбы и стыков. По буллитам мы пока не можем в этом году выиграть, плохо это пока идет. Эдди [Паскуале] уже играл в нескольких буллитных сериях, в которых мы проиграли. Поменяли его, но результат известен.

Есть определенная группа приличных команд на Востоке, поэтому все плотно в таблице. У кого-то были хорошие времена, а потом плохие, и наоборот. Все это идет волнами.

Юрову есть в чем прибавлять. Игрок первого круга драфта должен вести за собой команду. Не подыгрывать, а создавать сам. Ему нужно соответствовать своему номеру драфта.

Почему Хабаров провел всего лишь две с половиной минуты на льду? Были некоторые моменты, которые не понравились. Евгений Бирюков провел 1100-й матч в профессиональной карьере? Рад за него. Я еще с ним играл. Рад, что он перестроился и играет. Молодец», – сказал главный тренер «Металлурга».

Напомним, Данила Юров был выбран «Миннесотой» на драфте НХЛ-2022 в первом раунде под 24-м общим номером.

«Металлург» проиграл 7 из 9 последних матчей

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