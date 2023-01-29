Вице-президент «Металлурга» о Бурмистрове: «Саша вошел в ритм, вопросов к нему нет. Задачи выполняет»

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Вице-президент «Металлурга» доволен игрой новичка команды Александра Бурмистрова

31-летний форвард, перешедший по ходу сезона из «Ак Барса», набрал 2 (1+1) очка в 10 играх за магнитогорцев. 

«Саша вошел в ритм, делает свою работу для достижения тех целей, которые перед ним стояли.

Вопросов к нему нет, задачи, которые ставились перед Бурмистровым, – он выполняет. Конечно, ушло немного времени на адаптацию», – сказал Сергей Ласьков

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