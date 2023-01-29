Вице-президент «Металлурга» о Бурмистрове: «Саша вошел в ритм, вопросов к нему нет. Задачи выполняет»

Вице-президент « » доволен игрой новичка команды .

31-летний форвард, перешедший по ходу сезона из «Ак Барса», набрал 2 (1+1) очка в 10 играх за магнитогорцев.

«Саша вошел в ритм, делает свою работу для достижения тех целей, которые перед ним стояли.

Вопросов к нему нет, задачи, которые ставились перед Бурмистровым, – он выполняет. Конечно, ушло немного времени на адаптацию», – сказал .