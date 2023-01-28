Илья Воробьев: «У Юрова здоровье еще не мужское, физически надо набирать. Ставим его в состав, пару игр дадим, потом он отдыхает»

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Илья Воробьев считает, что Даниле Юрову нужно расти физически для регулярной игры в КХЛ.

«У Юрова здоровье еще не мужское, чисто физически надо еще набирать.

Следующим летом он должен быть совершенно другим. Мы ставим его в состав, пару игр дадим, потом он отдыхает.

У него была травма – первое сотрясение. Надеюсь, последнее. Он сейчас тихонько начинает играть. Завтра будет выступать уже в основном составе», – сказал главный тренер «Металлурга».

19-летний нападающий набрал 10 (4+6) очков при полезности плюс 7 в 47 матчах Фонбет чемпионата КХЛ. Среднее игровое время – 08:42.

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