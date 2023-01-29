прокомментировал победу в матче против « » (2:1 ОТ).

– Хорошая игра, хороший соперник, хорошая обстановка. Обе команды бились, ни в чем не уступали. Было много моментов у одних и у других, и овертайм – логичное завершение. Хотел бы поблагодарить болельщиков, атмосфера на арене была потрясающей.

– Как оцените выезд?

– Сложно об этом говорить. Игры идут через день и иногда путаешься, дома играешь следующую игру или на выезде. Мы идем от игры к игре.

Если рассматривать матч с «Автомобилистом», то нам не понравилась игра команды. В Омске была равная игра, такая же, как и сегодня, такие же качели – качнулись только в другую сторону. Более чем уверен, что следующие игры ничем не будут отличаться от этих.

У всех команд, за исключением «Сочи», плей-офф уже начался. Кто-то бьется за восьмерку, кто-то бьется за первые места, но все равно мы все уже в плей-офф практически. Даже «Куньлунь» пытается зацепиться, каждую игру пытаются набирать очки. Все игры тяжелые и бескомпромиссные.

– В чем особенность текущей регулярки в виду того, что борьба идет вплоть до старта плей-офф?

– Однозначно ровные команды, я имею ввиду по мастерству и по хорошей работе тренеров и всей организации. Появилось много новых имен, молодых ребят во всех командах. Где-то стало меньше легионеров, но наши пошли играть.

– Как вы относитесь к проведению в рамках матчей «Зимней классики»?

– Отлично. Единственное, не понимаю, где можно было бы провести.

– На Медео можно?

– Можно, но задохнемся правда все. Я имею в виду то, что на высокогорье играть придется. Но, с другой стороны, обе команды в одинаковых условиях будут. Проводили в Санкт-Петербурге, но это было все же на закрытом стадионе. А так, я только за. Вопрос финансирования.

– В овертайме не было желания заменить вратаря на четвертого полевого?

– Не буду скрывать, не всегда к такому готовы. Не буду скрывать, у нас ряд игроков отсутствует, нет такой уверенности в нашем большинстве, – сказал главный тренер « ».