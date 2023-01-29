Бабенко о матче с «Трактором»: «Будет борьба. Сделаем акцент на том, чтобы ребята с первых минут гнули свою линию»
Тренер «Ак Барса» высказался в преддверии матча против «Трактора».
Игра состоится сегодня, 29 января. Начало – в 17:00 по московскому времени.
– Какие выводы можно сделать по итогам выездной серии?
– Это был тяжелый выезд, играли с непростыми соперниками. Хорошо, что набрали очки.
Сейчас смотрим на те аспекты, которые нам помогут в плей-офф: в каждой игре должны показывать рисунок.
У «Трактора» не самое простое турнирное положение, сегодня будет борьба. Будем настраивать ребят на правильный рисунок игры и хороший первый период.
– Чем опасен «Трактор»?
– Когда соперник прижат к стене, то он будет играть от ножа. Сделаем акцент на том, чтобы ребята с первых минут гнули свою линию, – сказал Юрий Бабенко.
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