Бабенко о матче с «Трактором»: «Будет борьба. Сделаем акцент на том, чтобы ребята с первых минут гнули свою линию»

Тренер « » высказался в преддверии матча против « ».

Игра состоится сегодня, 29 января. Начало – в 17:00 по московскому времени.

– Какие выводы можно сделать по итогам выездной серии?

– Это был тяжелый выезд, играли с непростыми соперниками. Хорошо, что набрали очки.

Сейчас смотрим на те аспекты, которые нам помогут в плей-офф: в каждой игре должны показывать рисунок.

У «Трактора» не самое простое турнирное положение, сегодня будет борьба. Будем настраивать ребят на правильный рисунок игры и хороший первый период.

– Чем опасен «Трактор»?

– Когда соперник прижат к стене, то он будет играть от ножа. Сделаем акцент на том, чтобы ребята с первых минут гнули свою линию, – сказал .