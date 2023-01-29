Министр спорта Татарстана: «В арабском мире большой запрос по развитию хоккея и фигурного катания. В каждом эмирате – ледовая арена. Эту тему хотим развивать»

Министр спорта Татарстана рассказал о сотрудничестве с арабскими странами в плане развития хоккея.

– Ваша цитата: «В условиях отмены спортивных мероприятий Казань могла бы стать площадкой для турниров стран БРИКС, ШОС». В какой стране проработали этот вопрос?

– Ребята из этих стран также принимали активное участие в «Играх будущего». Мы уже провели большой турнир по хоккею исламских стран. Приехало 13 стран.

– Какие там хоккеисты?

– Некоторые ребята обыграли даже наших. Мы в прошлом году подписали несколько соглашений с арабским миром. У них большой запрос сейчас по развитию хоккея и фигурного катания. Они построили сильную инфраструктуру. Практически в каждом эмирате есть ледовая арена, они создали там федерацию.

Мы провели здесь большой форум, создали даже Лигу исламских стран, возглавил ее наш президент федерации. Эту тему мы хотим развивать и сделать это не просто единовременным турниром, а создать лигу.

– Намеки уже есть? Когда будет?

– Есть. Сейчас мы формируем дорожную карту, смотрим логистику. Это должен быть мигрирующий турнир, проводиться в разных странах. И со следующего хоккейного сезона мы будем стартовать, – сказал Владимир Леонов.