Министр спорта Татарстана: «В арабском мире большой запрос по развитию хоккея и фигурного катания. В каждом эмирате – ледовая арена. Эту тему хотим развивать»

Теги Ак Барс КХЛ Владимир Леонов любительский хоккей детский хоккей Хоккей

Министр спорта Татарстана рассказал о сотрудничестве с арабскими странами в плане развития хоккея.

– Ваша цитата: «В условиях отмены спортивных мероприятий Казань могла бы стать площадкой для турниров стран БРИКС, ШОС». В какой стране проработали этот вопрос?

– Ребята из этих стран также принимали активное участие в «Играх будущего». Мы уже провели большой турнир по хоккею исламских стран. Приехало 13 стран.

– Какие там хоккеисты?

– Некоторые ребята обыграли даже наших. Мы в прошлом году подписали несколько соглашений с арабским миром. У них большой запрос сейчас по развитию хоккея и фигурного катания. Они построили сильную инфраструктуру. Практически в каждом эмирате есть ледовая арена, они создали там федерацию.

Мы провели здесь большой форум, создали даже Лигу исламских стран, возглавил ее наш президент федерации. Эту тему мы хотим развивать и сделать это не просто единовременным турниром, а создать лигу.

– Намеки уже есть? Когда будет?

– Есть. Сейчас мы формируем дорожную карту, смотрим логистику. Это должен быть мигрирующий турнир, проводиться в разных странах. И со следующего хоккейного сезона мы будем стартовать, – сказал Владимир Леонов

37 комментариев

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шампион
Дорожная карта надеюсь включает в себя дорогие отели и бутики. Ну, за хоккей в Саудовской Аравии!
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Lana-shu
Ответ Зоя Кудряшова
Ходила же там Загитова полуголой у бассейна. Не закидали, правда мужики отворачивались. Так что начинается спорт по кофессиям. Православные против мусульман, или православных отстранить ? Чушь какая-то.
А что остальные на пляже в пальто отдыхают?
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oleg m
Министр спорта Татарстана: «Поставим на коньки даже верблюда, лишь бы поскорее выйти из состава РФ».
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JSV
Ответ Купаюсь в проруби
У нас, конечно, куча фигуристов обоих полов с татарскими корнями или просто из Татарстана, но скорее потому что Татарстан по сути светская республика и ислам там в той же степени работает, в которой православие в условном Белгороде. Очень сомневаюсь, что в исламских странах есть даже призрачный шанс, что нормально отнесутся к девушкам в коротеньких платьицах или комбезах в облипку. Любое платье Алины, Камилы, Ясмины — явное противоречие любым религиозным нормам. А уж парное и танцы вообще за гранью. Тут не до запросов, скорее камнями закидают своих.
Захра Лари выступала же, подобрали соответствующий их этикету костюм, никто камнями не закидал.
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Павел Мельников
Ответ Роман Волков
Возможно, Арабские страны решились на Перестройку собственной культуры и решили начать с игр народов Севера! И мы выбраны не просто так, а потому, что Европа и Америка стали откровенными Безбожниками. Я думаю они понимают, что надо начинать меняться. Арены построены не просто так и проходили шоу с нашими Фигуристами. Дело пошло.
О турецком и арабском влиянии на Татарстан еще очень мало чего сказано. Как и о сопутствующих рисках.
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Роман Волков
Возможно, Арабские страны решились на Перестройку собственной культуры и решили начать с игр народов Севера!
И мы выбраны не просто так, а потому, что Европа и Америка стали откровенными Безбожниками.
Я думаю они понимают, что надо начинать меняться.
Арены построены не просто так и проходили шоу с нашими Фигуристами.
Дело пошло.
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Купаюсь в проруби
Ответ Альфира Смирнова
Ой,вот не надо про исламские нормы--свои бы лучше соблюдали...Не надо впадать в средневековье. В силу специфики искусства и спорта --это просто "открытая" униформав фк , как и гимнастике и балете. Ограничивать искусство/спорт никто не станет..иначе страны Востока были бы закрыты для всего мира.
Так это не мне надо рассказывать, а шейхам в ОАЭ. Я-то ничего не ограничиваю и считаю ФК нормой.
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ash918
перевожу с татарского: хотим развивать "эту тему", надо же хоть куда-то ездить в командировки, таиланду и турции приготовиться..
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Купаюсь в проруби
Ответ Katerina Sunny
Вот фигуристка из исламской страны на Универсиаде https://youtu.be/hyWgFp7jpY4
Первая и единственная с матерью-американкой по происхождению, это как-то не соответсвует понятию ‘популярное’.
Кроме того Зухра одиночница, в ФК половина видов парные, основанные на очень плотном тактильном взаимодействии с партнером и там не ‘за ручки подержаться’. Из-за этого в Японии стране с бешеной популярностью ФК, парное и танцы еле-еле идут, лидеры тренят не в Японии, а тут речь об исламской стране. Женя Тарасова могла вырасти в Татарстане, а в ОАЭ с их нравами никогда.
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Зоя Кудряшова
Ходила же там Загитова полуголой у бассейна. Не закидали, правда мужики отворачивались.
Так что начинается спорт по кофессиям. Православные против мусульман, или православных отстранить ? Чушь какая-то.
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PodjigatelVatnikov
Бульба твой выход!!!
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Альфира Смирнова
Ответ Купаюсь в проруби
У нас, конечно, куча фигуристов обоих полов с татарскими корнями или просто из Татарстана, но скорее потому что Татарстан по сути светская республика и ислам там в той же степени работает, в которой православие в условном Белгороде. Очень сомневаюсь, что в исламских странах есть даже призрачный шанс, что нормально отнесутся к девушкам в коротеньких платьицах или комбезах в облипку. Любое платье Алины, Камилы, Ясмины — явное противоречие любым религиозным нормам. А уж парное и танцы вообще за гранью. Тут не до запросов, скорее камнями закидают своих.
Ой,вот не надо про исламские нормы--свои бы лучше соблюдали...Не надо впадать в средневековье.
В силу специфики искусства и спорта --это просто "открытая" униформав фк , как и гимнастике и балете.

Ограничивать искусство/спорт никто не станет..иначе страны Востока были бы закрыты для всего мира.
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orlitza
Ответ Товарищ Майор.
В хиджабе пусть катаются, как Захра Лари ... или как её там правильно
Мужское одиночное, например. И хоккей.
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orlitza
Ответ Irina Kistler
Вот-вот, вы правы: заставьте араба пахать как положено хоккеисту на льду и ОФП в пустыне на финиковой диете, культуру бы сначала изучили, чем такое предлагать! Только что, если они иностранцев пригласят и тренировать их все же не у них будут, если долго мучиться, может быть что-нибудь получится, будет весело как ибн - Овечкин или аль-Гретски и абу-Харви шайбу разыгрывают. Еще проблема с паспортом: у меня друг женат 30 лет на представительнице Катара, вид на жительство- пожалуйста, а паспорт нет, даже если он от своего бы отказался, так что ОИ в пролете))
В Катаре не дают гражданство иностранцам, чтобы они не пользовались теми же льготами, что и граждане страны.
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Купаюсь в проруби
Ответ Оскар Муравьев
В Татарстане нет доминирующего положения татар даже.. Множество смешанных браков и такого нет как в Чечне или Дагестане... Так что согласен
Тут ещё и накладывается то, что татарское происхождение слабо взаимодействует с исламом (Туктамышева со съемками в глянце, или Галлямов, на руку которого пятой точкой приземляется Мишина исходя из фамилий имеют явно примесь крови, но ни в каких взаимодействиях с религиями не замечены), и одновременно рождение в Татарстане и выступление за республику как у Жени Тарасовой тоже ничего не значит. В общем, в любых вариантах лютый бред чиновника. А вот хоккей, кстати, может быть при наличии большого числа арен.
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Iuasamotu
Ответ Товарищ Майор.
Татарстан в Азии?
Ментально, Татарстан ближе к Азии. К тому же спортивное и географическое положение, это не всегда одно и то же. К примеру, Израиль находится в Азии, а заявлен в европейском спорте. Австралия, кстати, тоже привязана к Азии, хотя географически является самостоятельным континентом
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Katerina Sunny
Ответ Купаюсь в проруби
У нас, конечно, куча фигуристов обоих полов с татарскими корнями или просто из Татарстана, но скорее потому что Татарстан по сути светская республика и ислам там в той же степени работает, в которой православие в условном Белгороде. Очень сомневаюсь, что в исламских странах есть даже призрачный шанс, что нормально отнесутся к девушкам в коротеньких платьицах или комбезах в облипку. Любое платье Алины, Камилы, Ясмины — явное противоречие любым религиозным нормам. А уж парное и танцы вообще за гранью. Тут не до запросов, скорее камнями закидают своих.
Вот фигуристка из исламской страны на Универсиаде https://youtu.be/hyWgFp7jpY4
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Irina Kistler
Ответ Елена Иванова
Как-то слабо верится в хоккей и фигурное катание в Эмиратах.
Вот-вот, вы правы: заставьте араба пахать как положено хоккеисту на льду и ОФП в пустыне на финиковой диете, культуру бы сначала изучили, чем такое предлагать! Только что, если они иностранцев пригласят и тренировать их все же не у них будут, если долго мучиться, может быть что-нибудь получится, будет весело как ибн - Овечкин или аль-Гретски и абу-Харви шайбу разыгрывают. Еще проблема с паспортом: у меня друг женат 30 лет на представительнице Катара, вид на жительство- пожалуйста, а паспорт нет, даже если он от своего бы отказался, так что ОИ в пролете))
0
0
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Гарниенко не болеет за Россию
Ответ B.F.
Политическую и экономическую самостоятельность Татарстана уничтожали год за годом. Сейчас про субъектность этого региона можно забыть.
Наглая ложь. Татарстан одной ногой уже под Турцией при прямом содействии АП. Регион стремительно дерусифицируется и радикализируется. Практически вторая кадыровская Чечня назревает
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Iuasamotu
Ответ Купаюсь в проруби
У нас, конечно, куча фигуристов обоих полов с татарскими корнями или просто из Татарстана, но скорее потому что Татарстан по сути светская республика и ислам там в той же степени работает, в которой православие в условном Белгороде. Очень сомневаюсь, что в исламских странах есть даже призрачный шанс, что нормально отнесутся к девушкам в коротеньких платьицах или комбезах в облипку. Любое платье Алины, Камилы, Ясмины — явное противоречие любым религиозным нормам. А уж парное и танцы вообще за гранью. Тут не до запросов, скорее камнями закидают своих.
Сейчас очень много девушек-фигуристок выступают в трико или комбинезонах, так что трусы не обязательно показывать.
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Товарищ Майор.
Ответ Светлана Менова
Да-да, конечно, это собственный выбор этих женщин, продолжайте плодить этот миф 💩
Верно ты себя изобразила этим смайлом)))
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Viks
Перспективно для фигуристок из Татарии...
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Светлана Менова
Ответ Vadoniy
Собираться может как угодно, а получится в итоге никак. Это примерно так же, как во всех сферах в несветских государствах: нашёл нефть - можно нанять классных специалистов из светского мира, не нашёл - пасёшь тощего осла.
Думаю, что вы правы, эти начинания закончатся примерно ничем.
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Светлана Менова
Ответ Товарищ Майор.
Со своим уставом в чужой монастырь лезет?
Да-да, конечно, это собственный выбор этих женщин, продолжайте плодить этот миф 💩
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Vadoniy
Ответ Светлана Менова
Ну, не знаю, как арабский мир собирается развивать ФК с их гомофобией и отношением к женщинам.
Собираться может как угодно, а получится в итоге никак. Это примерно так же, как во всех сферах в несветских государствах: нашёл нефть - можно нанять классных специалистов из светского мира, не нашёл - пасёшь тощего осла.
+4
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+4
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