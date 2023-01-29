Министр спорта Татарстана: «В арабском мире большой запрос по развитию хоккея и фигурного катания. В каждом эмирате – ледовая арена. Эту тему хотим развивать»
Министр спорта Татарстана рассказал о сотрудничестве с арабскими странами в плане развития хоккея.
– Ваша цитата: «В условиях отмены спортивных мероприятий Казань могла бы стать площадкой для турниров стран БРИКС, ШОС». В какой стране проработали этот вопрос?
– Ребята из этих стран также принимали активное участие в «Играх будущего». Мы уже провели большой турнир по хоккею исламских стран. Приехало 13 стран.
– Какие там хоккеисты?
– Некоторые ребята обыграли даже наших. Мы в прошлом году подписали несколько соглашений с арабским миром. У них большой запрос сейчас по развитию хоккея и фигурного катания. Они построили сильную инфраструктуру. Практически в каждом эмирате есть ледовая арена, они создали там федерацию.
Мы провели здесь большой форум, создали даже Лигу исламских стран, возглавил ее наш президент федерации. Эту тему мы хотим развивать и сделать это не просто единовременным турниром, а создать лигу.
– Намеки уже есть? Когда будет?
– Есть. Сейчас мы формируем дорожную карту, смотрим логистику. Это должен быть мигрирующий турнир, проводиться в разных странах. И со следующего хоккейного сезона мы будем стартовать, – сказал Владимир Леонов.
И мы выбраны не просто так, а потому, что Европа и Америка стали откровенными Безбожниками.
Я думаю они понимают, что надо начинать меняться.
Арены построены не просто так и проходили шоу с нашими Фигуристами.
Дело пошло.
Кроме того Зухра одиночница, в ФК половина видов парные, основанные на очень плотном тактильном взаимодействии с партнером и там не ‘за ручки подержаться’. Из-за этого в Японии стране с бешеной популярностью ФК, парное и танцы еле-еле идут, лидеры тренят не в Японии, а тут речь об исламской стране. Женя Тарасова могла вырасти в Татарстане, а в ОАЭ с их нравами никогда.
Так что начинается спорт по кофессиям. Православные против мусульман, или православных отстранить ? Чушь какая-то.
В силу специфики искусства и спорта --это просто "открытая" униформав фк , как и гимнастике и балете.
Ограничивать искусство/спорт никто не станет..иначе страны Востока были бы закрыты для всего мира.