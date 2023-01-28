Юдин об удалении Алтыбармакяна: «Елесину не стыдно в клоунаде участвовать? Обиженная девочка. Абсурдно дать большой штраф, когда СКА в роли догоняющего»
Александр Юдин раскритиковал арбитров за удаление Андрея Алтыбармакяна.
СКА проиграл «Локомотиву» (0:1) в матче Фонбет чемпионата КХЛ. В третьем периоде судьи удалили форварда питерцев на пять минут за толчок на борт против Александра Елесина.
«Пять минут штрафа за силовой прием в плечо у борта – это что-то новое. Алтыбармакян хитовал, контакт шел через плечо, а Елесин неудачно ударился о борт и поцарапал нос. Абсолютно игровая ситуация, и пожестче бывают.
А тренеры «Локомотива» стали выпрашивать удаление, показательно демонстрировали эту царапину – Елесину самому не стыдно было в этой клоунаде участвовать?! Он же мужик! Он сам играет на грани фола, а тут выступил в роли обиженной девочки.
Просто абсурдное решение дать большой штраф в такой ситуации, еще и когда СКА был в роли догоняющей команды.
Хоть гости и не пропустили в меньшинстве, но это во многом решило исход матча. Нельзя так судить!
Причем ситуация интересная вырисовывается: когда в том же Ярославле Бардаков получил травму после толчка на открытую калитку, хозяевам даже две минуты не дали, хотя по итогу игрок выбыл на несколько недель», – сказал бывший защитник СКА.
Главными арбитрами игры были Максим Сидоренко и Сергей Юдаков.
Однозначно поздний силовой, давно ли Анисимов разбирал подобное на судейской.
И почему клоунада? Прилетает сзади, к тому же у Елесина кровь или он сам успел расковырять?
Да и сам роттер всея руси говорит, что судью работают профессионально.:)))
Юдин, не играя в этом матче, спустя сутки устраивает базар, своим "авторитетным" мнением раздувая скандал.
Так кто в этой ситуации девочка/баба... да ещё и обиженная?
Про матч в Питере забыл?
Когда Яшкин разбил нос Волкову из Локо, а через несколько секунд забил победный гол