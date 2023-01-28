Юдин об удалении Алтыбармакяна: «Елесину не стыдно в клоунаде участвовать? Обиженная девочка. Абсурдно дать большой штраф, когда СКА в роли догоняющего»

раскритиковал арбитров за удаление .

СКА проиграл « » (0:1) в матче Фонбет чемпионата . В третьем периоде судьи удалили форварда питерцев на пять минут за толчок на борт против .

«Пять минут штрафа за силовой прием в плечо у борта – это что-то новое. Алтыбармакян хитовал, контакт шел через плечо, а Елесин неудачно ударился о борт и поцарапал нос. Абсолютно игровая ситуация, и пожестче бывают.

А тренеры «Локомотива» стали выпрашивать удаление, показательно демонстрировали эту царапину – Елесину самому не стыдно было в этой клоунаде участвовать?! Он же мужик! Он сам играет на грани фола, а тут выступил в роли обиженной девочки.

Просто абсурдное решение дать большой штраф в такой ситуации, еще и когда СКА был в роли догоняющей команды.

Хоть гости и не пропустили в меньшинстве, но это во многом решило исход матча. Нельзя так судить!

Причем ситуация интересная вырисовывается: когда в том же Ярославле Бардаков получил травму после толчка на открытую калитку, хозяевам даже две минуты не дали, хотя по итогу игрок выбыл на несколько недель», – сказал бывший защитник СКА.

Главными арбитрами игры были Максим Сидоренко и Сергей Юдаков.