Юдин об удалении Алтыбармакяна: «Елесину не стыдно в клоунаде участвовать? Обиженная девочка. Абсурдно дать большой штраф, когда СКА в роли догоняющего»

Теги Локомотив СКА судьи видео Александр Юдин КХЛ Максим Сидоренко Александр Елесин Андрей Алтыбармакян Чемпионат.com Хоккей

Александр Юдин раскритиковал арбитров за удаление Андрея Алтыбармакяна.

СКА проиграл «Локомотиву» (0:1) в матче Фонбет чемпионата КХЛ. В третьем периоде судьи удалили форварда питерцев на пять минут за толчок на борт против Александра Елесина.

«Пять минут штрафа за силовой прием в плечо у борта – это что-то новое. Алтыбармакян хитовал, контакт шел через плечо, а Елесин неудачно ударился о борт и поцарапал нос. Абсолютно игровая ситуация, и пожестче бывают.

А тренеры «Локомотива» стали выпрашивать удаление, показательно демонстрировали эту царапину – Елесину самому не стыдно было в этой клоунаде участвовать?! Он же мужик! Он сам играет на грани фола, а тут выступил в роли обиженной девочки.

Просто абсурдное решение дать большой штраф в такой ситуации, еще и когда СКА был в роли догоняющей команды.

Хоть гости и не пропустили в меньшинстве, но это во многом решило исход матча. Нельзя так судить!

Причем ситуация интересная вырисовывается: когда в том же Ярославле Бардаков получил травму после толчка на открытую калитку, хозяевам даже две минуты не дали, хотя по итогу игрок выбыл на несколько недель», – сказал бывший защитник СКА.

Главными арбитрами игры были Максим Сидоренко и Сергей Юдаков.

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24 комментария

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Серый
Юдину самому-то не стыдно превращаться в лизуна?
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soleg76
Этот клован повторил все, что Ромчик на прессухе сказал. Он свего мнения не имеет и просто лизнул. Но то, что СКА ноет за судейство - прикольно. И что же это они вдруг отказались показывать у себя повторы нарушений? Может Юдин это прокомментирует?
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Sergey Nosov
СКА плачет и давит на судей. Как всегда, когда проигрывает.
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Дмитрий9779
Ответ Ярославец75
Сам себе рассек лицо. Как мило!То есть, Елесин сам себе это сделал? Нос расковырял небось? То, что этому поспобствовал удар в спину это ниче?
С пониманием прочтенного беда?Я про толчок написал,про неудачное падение после него тоже.Толчок не в спину был,Алтыбармякян катился почти параллельно борту,если как вы здесь описали нарушение то 5+20 было бы.
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alklimov2018
А проблема-то в чем? Если только в формулировке.
Однозначно поздний силовой, давно ли Анисимов разбирал подобное на судейской.
И почему клоунада? Прилетает сзади, к тому же у Елесина кровь или он сам успел расковырять?
Да и сам роттер всея руси говорит, что судью работают профессионально.:)))
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Евгений Исаев
Елесин получил травму (пусть и лёгкую), не ныл, ничего не просил, не покинул площадку, продолжил игру.
Юдин, не играя в этом матче, спустя сутки устраивает базар, своим "авторитетным" мнением раздувая скандал.
Так кто в этой ситуации девочка/баба... да ещё и обиженная?
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Ярославец75
Ответ BS BOY
Конечно можно говорить что угодно о судействе в матчах СКА, у каждого своя правда, но это удаление было правда очень спорным.
По Вашему, удар в спину игроку это спорное удаление?
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Ярославец75
Ответ Дмитрий9779
Все по букве закона(правил),5+20 это перебор,2 мин мало(рассечение,но и 2+2 нельзя давать(опять же в правилах нет пункта под который можно подвести это нарушение),5 правильное решение,хотя и толчок был не грубым и Елесин визором себе рассек лицо после неудачного приземления.
Сам себе рассек лицо. Как мило!То есть, Елесин сам себе это сделал? Нос расковырял небось? То, что этому поспобствовал удар в спину это ниче?
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Ярославец75
Ты б ы лучше заткнулся. Сколько нытья было, когда вашему игроку Коршков по ракушке шмякнул. Да, там было нарушение, но он валялся как убитый. Вчера армянин ударил в спину Елесину, не владеющему шайбой, парень ехал и вдруг удар в спину. Рассечена переносица, что еще надо, что б удалить?
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Огюст
Юдин , а Елесин ничего у судей и не просил никакого удаления - сидел молча на скамейки ! Он, что должен был уговаривать судей не удаляйте Андрея ,так как он меня просто тихонько погладил о борт ! Юдин, ваш тренер вчера после матча высказался об этом ,ты сегодня слово в слово его повторяешь !
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Виктор Куприянов
Ответ Дмитрий Яковлев
Судейство не в пользу Ска 😂😂😂 Про матч в Питере забыл? Когда Яшкин разбил нос Волкову из Локо, а через несколько секунд забил победный гол
Они этого не понял, там локомотив был в роли догоняещего, поэтому все норм. А здесь наоборот, поэтому и истерика.
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Отари Церцвадзе
Юдин тот ещё фрукт. Сам играл всегда с грубыми нарушениями. Часто травмировал игроков. Знал что против него не каждый будет заводится. Вот и пользовался этим. Сейчас находится на дотации клуба и лижет зад у Ромки. Лишь бы угодить своего хозяина он готов гавкать как шавка 24 часа в сутки. Второй Жирик.
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Mypta3uh23
Хоккеем не интересуюсь, а что там есть правила зависящие от победы/поражения команды?
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Дмитрий9779
Все по букве закона(правил),5+20 это перебор,2 мин мало(рассечение,но и 2+2 нельзя давать(опять же в правилах нет пункта под который можно подвести это нарушение),5 правильное решение,хотя и толчок был не грубым и Елесин визором себе рассек лицо после неудачного приземления.
+4
-4
0
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Адская Сметана
https://www.sports.ru/hockey/1112747913-yudin-o-momente-s-yashkinym-v-matche-ska-i-lokomotiva-zhalovatsya-na-s.html?sl=1
+4
0
+4
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Дмитрий Бушуев
Привыкли б.. что ска во всех матчах с двумя дополнительными полосатыми игроками играю. А тут видетели судья не за них оказался. Сколько матчей смотрел со ска все время им помогают судьи.
+26
-1
+25
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Onion
Интересное пошло в хоккее - Сучка, девочка, я тебя трахну. Лига пиар-команду сменила, что ли?)
+6
0
+6
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Дмитрий Яковлев
https://www.sports.ru/hockey/1112747913-yudin-o-momente-s-yashkinym-v-matche-ska-i-lokomotiva-zhalovatsya-na-s.html?sl=1 🤡🤡🤡
+4
0
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Антон Собанин
Да даже если бы не было этого удаления, мне кажется, СКА бы всё равно проиграли.
+5
-1
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BS BOY
Конечно можно говорить что угодно о судействе в матчах СКА, у каждого своя правда, но это удаление было правда очень спорным.
+3
-9
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Дмитрий Соболев
Так судить ска конечно нельзя. По правилам ска судить вообще нельзя. А вчера судьи судили как положено,по правилам. Вот и нытье пошло. Спасибо судьям за вчерашнюю игру. Кроме конечно момента с ударом по рукам Сергееву в концовке
+15
-2
+13
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Дмитрий Яковлев
Судейство не в пользу Ска 😂😂😂
Про матч в Питере забыл?
Когда Яшкин разбил нос Волкову из Локо, а через несколько секунд забил победный гол
+37
-1
+36
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Ми Ша
Клоун 🤡 тот кто не разобравшись начинает клеймить других
+5
-2
+3
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chto s licom?
Навалил кринжа
+12
-2
+10
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