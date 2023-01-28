Вайсфельд про удаление Алтыбармакяна: «Толчок негрубый. Судьи не могли дать 2 минуты, а 5+20 – перебор. Пришлось дать 5, но и это многовато»

высказался мнение об удалении .

СКА проиграл « » (0:1) в матче Фонбет чемпионата КХЛ. В третьем периоде судьи удалили форварда питерцев на пять минут за толчок на борт против .

«Матч держал зрителей в напряжении, несмотря на то что была заброшена лишь одна шайба, но при этом игроки создали достаточно много интересных моментов.

Игру можно разбить на три части: в первом периоде – практически доминировал и «Локомотив» по скорости не успевал за армейцами, во втором – картина кардинально поменялась, а в третьей двадцатиминутке «Локомотив» сыграл по счету.

Что касается пятиминутного удаления Алтыбармакяна за толчок на борт, то тут можно говорить о некоем казусе правил. За это нарушение можно дать 2, 5 минут или «5+20».

Сам по себе толчок был негрубый. Просто Елесин неудачно ударился о борт и, судя по всему, визором получил рассечение.

В данном случае у судей не было выбора – две минуты они дать не могли, а «5+20», естественно, было бы перебором. Пришлось давать пять минут. Конечно, это многовато за такое нарушение», – сказал бывший генеральный менеджер клубов КХЛ.

Главными арбитрами игры были Максим Сидоренко и Сергей Юдаков.