Вайсфельд про удаление Алтыбармакяна: «Толчок негрубый. Судьи не могли дать 2 минуты, а 5+20 – перебор. Пришлось дать 5, но и это многовато»
Леонид Вайсфельд высказался мнение об удалении Андрея Алтыбармакяна.
СКА проиграл «Локомотиву» (0:1) в матче Фонбет чемпионата КХЛ. В третьем периоде судьи удалили форварда питерцев на пять минут за толчок на борт против Александра Елесина.
«Матч держал зрителей в напряжении, несмотря на то что была заброшена лишь одна шайба, но при этом игроки создали достаточно много интересных моментов.
Игру можно разбить на три части: в первом периоде – практически доминировал СКА и «Локомотив» по скорости не успевал за армейцами, во втором – картина кардинально поменялась, а в третьей двадцатиминутке «Локомотив» сыграл по счету.
Что касается пятиминутного удаления Алтыбармакяна за толчок на борт, то тут можно говорить о некоем казусе правил. За это нарушение можно дать 2, 5 минут или «5+20».
Сам по себе толчок был негрубый. Просто Елесин неудачно ударился о борт и, судя по всему, визором получил рассечение.
В данном случае у судей не было выбора – две минуты они дать не могли, а «5+20», естественно, было бы перебором. Пришлось давать пять минут. Конечно, это многовато за такое нарушение», – сказал бывший генеральный менеджер клубов КХЛ.
Главными арбитрами игры были Максим Сидоренко и Сергей Юдаков.
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