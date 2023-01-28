Вайсфельд про удаление Алтыбармакяна: «Толчок негрубый. Судьи не могли дать 2 минуты, а 5+20 – перебор. Пришлось дать 5, но и это многовато»

Теги Локомотив СКА судьи Леонид Вайсфельд видео КХЛ Александр Елесин Андрей Алтыбармакян Чемпионат.com Хоккей

Леонид Вайсфельд высказался мнение об удалении Андрея Алтыбармакяна.

СКА проиграл «Локомотиву» (0:1) в матче Фонбет чемпионата КХЛ. В третьем периоде судьи удалили форварда питерцев на пять минут за толчок на борт против Александра Елесина.

«Матч держал зрителей в напряжении, несмотря на то что была заброшена лишь одна шайба, но при этом игроки создали достаточно много интересных моментов.

Игру можно разбить на три части: в первом периоде – практически доминировал СКА и «Локомотив» по скорости не успевал за армейцами, во втором – картина кардинально поменялась, а в третьей двадцатиминутке «Локомотив» сыграл по счету.

Что касается пятиминутного удаления Алтыбармакяна за толчок на борт, то тут можно говорить о некоем казусе правил. За это нарушение можно дать 2, 5 минут или «5+20».

Сам по себе толчок был негрубый. Просто Елесин неудачно ударился о борт и, судя по всему, визором получил рассечение.

В данном случае у судей не было выбора – две минуты они дать не могли, а «5+20», естественно, было бы перебором. Пришлось давать пять минут. Конечно, это многовато за такое нарушение», – сказал бывший генеральный менеджер клубов КХЛ.

Главными арбитрами игры были Максим Сидоренко и Сергей Юдаков.

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6 комментариев

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prus_3
Ответ Ярославец75
А что это было? Елесин не владеет шайбой, этот чурка его бьет в спину. Это нормально?
Ариец ярославский, ты ж древний, как мамонт, а мозгов не нажил!
0
0
0
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heivani
2 мин. не могли,мало.5мин.значит - много.Могли еще 2+2 выписать.Сейчас что о этом говорить, инцидент заигран.Правда у всех своя.
+1
-1
0
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FinishedBreakfast
Ответ Ярославец75
А что это было? Елесин не владеет шайбой, этот чурка его бьет в спину. Это нормально?
о, вас ещё не денацифицировали?
+7
-3
+4
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Дмитрий9779
Всегда пишу-учите правила,это 5 минут.
+4
-4
0
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Lara Alex
Теперь этот момент не кого не оставит без внимания. Когда Яшкин клюшкой машет, всё норм,Коршкова в спину на пятоке клюшкой толкают всё нормально. Проиграли и проиграли, что уж тут теперь.
+10
-5
+5
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Ярославец75
А что это было? Елесин не владеет шайбой, этот чурка его бьет в спину. Это нормально?
+7
-12
-5
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