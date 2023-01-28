«Спартак» проиграл «Куньлуню» 3 из 4 матчей в сезоне КХЛ

«Спартак» проиграл «Куньлуню» в третий раз в нынешнем сезоне .

Команда тренера Игоря Гришина уступила китайской команде (2:3 ОТ) в матче Фонбет чемпионата КХЛ.

До этого красно-белые проиграли «Куньлуню» два раза в чемпионате – 0:3 и 1:3. 15 января « » обыграл « » со счетом 3:2.

«Спартак» занимает седьмое место в таблице Западной конференции, набрав 58 очков в 57 матчах. «Куньлунь» находится на десятой позиции, имея на своем счету 45 баллов в 57 играх.