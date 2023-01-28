«Спартак» проиграл «Куньлуню» 3 из 4 матчей в сезоне КХЛ

Теги Спартак КХЛ Куньлунь Ред Стар Чемпионат.com Игорь Гришин Хоккей

«Спартак» проиграл «Куньлуню» в третий раз в нынешнем сезоне КХЛ.

Команда тренера Игоря Гришина уступила китайской команде (2:3 ОТ) в матче Фонбет чемпионата КХЛ.

До этого красно-белые проиграли «Куньлуню» два раза в чемпионате – 0:3 и 1:3. 15 января «Спартак» обыграл «Куньлунь» со счетом 3:2.

«Спартак» занимает седьмое место в таблице Западной конференции, набрав 58 очков в 57 матчах. «Куньлунь» находится на десятой позиции, имея на своем счету 45 баллов в 57 играх.

2 комментария

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Михаил Кувшинов
Не хочется нагнетать, но опять Хохлачев удаляется в конце игры и проигрываем, Рыбару уже в который раз залетает над левым плечом...справедливости ради сегодня было подправление, но бросок шёл в том же направлении. Уже и команды это подметили и игроки реализуют - пора и тренерам ему об этом сказать!!! С такой игрой надо что то делать, так играть нельзя, тем более на носу выход в плей-офф.
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Сергей Крижанов
Да не ожидал. Все шло к победе. Но отвратительная игра на пятаке и привоз хохлачева разбил наши ожидания
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Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
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