Клубы КХЛ готовы предложить защитнику «Локомотива» Черепанову более 50 млн рублей в год

Несколько клубов КХЛ интересуются защитником « » .

Команды лиги готовы предложить 27-летнему хоккеисту контракт с зарплатой в 50 и более миллионов рублей в год.

По действующему соглашению, которое истекает 30 апреля 2023 года, Черепанов зарабатывает 30 миллионов рублей в год.

Черепанов набрал 5 (1+4) очков при показателе полезности «минус 1» в 50 матчах текущего Фонбет чемпионата . Среднее игровое время – 17:48.

Всего в лиге хоккеист провел 388 игр и записал на свой счет 47 (14+33) результативных баллов.