Клубы КХЛ готовы предложить защитнику «Локомотива» Черепанову более 50 млн рублей в год

Теги Локомотив КХЛ Никита Черепанов Спорт-Экспресс Хоккей

Несколько клубов КХЛ интересуются защитником «Локомотива» Никитой Черепановым.

Команды лиги готовы предложить 27-летнему хоккеисту контракт с зарплатой в 50 и более миллионов рублей в год.

По действующему соглашению, которое истекает 30 апреля 2023 года, Черепанов зарабатывает 30 миллионов рублей в год.

Черепанов набрал 5 (1+4) очков при показателе полезности «минус 1» в 50 матчах текущего Фонбет чемпионата КХЛ. Среднее игровое время – 17:48.

Всего в лиге хоккеист провел 388 игр и записал на свой счет 47 (14+33) результативных баллов.

12 комментариев

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wolkov
За 50 мультов надо отпускать, своих защей в системе вагон, Кожевников, Тювилин, Симашев, Акмальдинов. Необоходимости в Черепанове за такие деньги нет, при всем уважении к его заслугам
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Ivan Kiryushin
По факту, друзья, оклада в 30 тыс с ндс, ему будет достаточно)
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Ярославец75
Чувак который постоянно косячит, если честно имеет среднее катание и звание домоседа претендует на 50млн?
+4
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Ярославец75
Ответ Максим Седов
Спасибо лимиту. Человек с одним голом за сезон, пусть даже и защитник будет рассчитывать на контракт в 50 млн. По факту он и 30 не стоит.
Согласен.
+1
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Отари Церцвадзе
Пусть сразу соглашается. Защитник он так посредственный. Спасибо ему зато что играл в Локомотиве. Надо его отпускать. Если дадут такие деньги пусть парень заработает. Не жалко. Хоккейный жизнь не долгая и опасная.
+1
-1
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гилберт
Ответ Максим Седов
Спасибо лимиту. Человек с одним голом за сезон, пусть даже и защитник будет рассчитывать на контракт в 50 млн. По факту он и 30 не стоит.
Потолок же.
+2
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+2
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kutavlik
Просто бред полнейший уже с зарплатами в нашем хоккее и футболе!!!
+5
0
+5
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kutavlik
Знаем мы эти клубы...
+1
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+1
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Алексей Тарлыков
За домоседа столько отваливать???
+2
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+2
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ни первый_ни последний
чистый вброс агента! он и на 30млн не играет.
+8
-1
+7
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Сергей Чумак
Покажите этих гусей
+1
0
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Максим Седов
Спасибо лимиту. Человек с одним голом за сезон, пусть даже и защитник будет рассчитывать на контракт в 50 млн.
По факту он и 30 не стоит.
+24
-2
+22
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