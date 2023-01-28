Марченко о 13 голах в сезоне НХЛ: «Стало больше уверенности, но я хочу играть лучше в целом»

высказался о своих снайперских достижениях в дебютном сезоне .

В активе форварда « » стало 13 шайб в 26 играх после дубля в ворота «Ванкувера» (2:5).

«Для нас важно побеждать. Когда мы выигрываем, все парни улыбаются, и это создает хорошее настроение.

Конечно, у меня стало больше уверенности, но мы говорим о голах. А я хочу играть лучше в целом, во всех компонентах. Лучше разыгрывать шайбу, действовать в зоне защиты.

Вот сегодня я дважды забил, но больше не касался шайбы. Значит, были ошибки. Реально всего два раза коснулся шайбы», – сказал Марченко после игры.

Марченко сделал дубль в матче с «Ванкувером». У него 13+0, до рекорда НХЛ среди дебютантов (сезон-1917/18) осталось 3+0