Михеев выбыл до конца сезона. Форварду «Ванкувера» предстоит операция на колене, он играл с травмой
Форвард «Ванкувера» Илья Михеев выбыл до конца сезона, ему предстоит операция на колене.
Генеральный менеджер «Кэнакс» Патрик Альвин после матча с «Коламбусом» (5:2) сообщил, что игроку предстоит операция по восстановлению разрыва передней крестообразной связки.
Он сказал, что Михеев получил травму колена в первом предсезонном матче. Из-за нее игрок пропустил стартовый отрезок сезона.
Ожидается, что форвард восстановится к старту тренировочного лагеря осенью.
В своем первом сезоне за «Ванкувер» Илья набрал 28 (13+15) очков в 46 матчах. Сегодня он набрал 100-е очко в НХЛ, прервав безголевую серию из 14 игр.
Едва ли разрыв связок - иначе бы он не сыграл эти 40+ игр
Видимо в Ванкувере догнали что шансы на плей офф потеряны и решили что продолжать ему выходить на лёд в такой ситуации смысла нет, лучше как следует восстановиться
Такой сезон выдавал
Здоровья !!!