Михеев выбыл до конца сезона. Форварду «Ванкувера» предстоит операция на колене, он играл с травмой

Форвард « » выбыл до конца сезона, ему предстоит операция на колене.

Генеральный менеджер «Кэнакс» Патрик Альвин после матча с «Коламбусом» (5:2) сообщил, что игроку предстоит операция по восстановлению разрыва передней крестообразной связки.

Он сказал, что Михеев получил травму колена в первом предсезонном матче. Из-за нее игрок пропустил стартовый отрезок сезона.

Ожидается, что форвард восстановится к старту тренировочного лагеря осенью.

В своем первом сезоне за «Ванкувер» Илья набрал 28 (13+15) очков в 46 матчах. Сегодня он набрал 100-е очко в , прервав безголевую серию из 14 игр.