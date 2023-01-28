Михеев выбыл до конца сезона. Форварду «Ванкувера» предстоит операция на колене, он играл с травмой

Теги травмы Ванкувер НХЛ Илья Михеев Патрик Альвин Хоккей

Форвард «Ванкувера» Илья Михеев выбыл до конца сезона, ему предстоит операция на колене.

Генеральный менеджер «Кэнакс» Патрик Альвин после матча с «Коламбусом» (5:2) сообщил, что игроку предстоит операция по восстановлению разрыва передней крестообразной связки.

Он сказал, что Михеев получил травму колена в первом предсезонном матче. Из-за нее игрок пропустил стартовый отрезок сезона. 

Ожидается, что форвард восстановится к старту тренировочного лагеря осенью.

В своем первом сезоне за «Ванкувер» Илья набрал 28 (13+15) очков в 46 матчах. Сегодня он набрал 100-е очко в НХЛ, прервав безголевую серию из 14 игр. 

16 комментариев

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Поговорим о разном
Очень сожалею о такой ситуации. И желаю Илье много здоровья и возвращения по возможности скорейшего в игру. Всегда был симпатичен этот наш хоккеист. Парнишка вроде особо много "звёзд с неба и не хватал", но вёл себя скромно и трудолюбиво. Было много хороших результатов у него в хоккее. И он не пиарился в СМИ, а просто шел своей дорогой в хоккее. Жаль, что травмы ему так часто мешают. Но не он в этом виноват. Надеюсь, что для Ильи эта нехорошая полоса закончится побыстрее. И он себя ещё проявит в хоккее хорошо дальше. Желаю ему здоровья и успехов побольше!
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J-12
Здоровья
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Игорь Климов
Очень жаль, Илье Михееву полноценного востановления!
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Сергей Орлов
Травмы просто преследуют Илью. Игрок отличный и человек хороший. Здоровья!
+4
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Zidane 55
Ответ Crenk
Там наверное не все так серьезно Едва ли разрыв связок - иначе бы он не сыграл эти 40+ игр Видимо в Ванкувере догнали что шансы на плей офф потеряны и решили что продолжать ему выходить на лёд в такой ситуации смысла нет, лучше как следует восстановиться
Как бы там не было,однозначно-здоровья и хорошей игры!
+1
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nupor
Ответ Crenk
Там наверное не все так серьезно Едва ли разрыв связок - иначе бы он не сыграл эти 40+ игр Видимо в Ванкувере догнали что шансы на плей офф потеряны и решили что продолжать ему выходить на лёд в такой ситуации смысла нет, лучше как следует восстановиться
Звучит очень логично. Будем надеяться что все именно так.
+3
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+3
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Оскар Муравьев
Вечный травмат
+2
-2
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Иван Голинько
Вот бедолага...
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Большое сердце Неймара
Здоровья Илюхе и скорейшего возобновления спортивной карьеры
+9
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Марк Марк
Скорее всего был частичный разрыв крестов. То бишь не полный, играть можно в моменте, но так или иначе ложиться под нож придется.. Перспектив у косаток минимум, восстановление как раз +- пол года, к предсезонке будет готов..
+16
-1
+15
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raspisanie77
Жесть, как жаль, сегодня норм был и это с разрывом связок играл
+1
0
+1
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Mi4eL
Да чтож такое то....не везет Илье. Опять надолго(
+5
0
+5
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Crenk
Ответ Zidane 55
Ну как так то?! Илье здоровья! Успешного восстановления!
Там наверное не все так серьезно
Едва ли разрыв связок - иначе бы он не сыграл эти 40+ игр

Видимо в Ванкувере догнали что шансы на плей офф потеряны и решили что продолжать ему выходить на лёд в такой ситуации смысла нет, лучше как следует восстановиться
+51
-1
+50
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Zidane 55
Ну как так то?! Илье здоровья! Успешного восстановления!
+39
0
+39
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Александр Романов
Слов нет
Такой сезон выдавал
Здоровья !!!
+5
-1
+4
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Booligan
Твою мать
+9
-1
+8
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