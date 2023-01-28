Мильштейн о Михееве и игре с травмой: «Он настоящий герой и самый лучший игрок в НХЛ, игравший на одной ноге»
Агент Ильи Михеева сообщил, что решение об операции было принято несколько месяцев назад.
Сегодня было объявлено, что 28-летний форвард «Ванкувера» выбыл до конца сезона. Ему предстоит операция на передней крестообразной связке колена.
«Илья получил травму на предсезонке еще в сентябре, врачи рекомендовали операцию. Он настоящий герой, играл на одной ноге, хотел помочь своей команде.
Решение об операции было принято еще несколько месяцев назад. Все это время мы общались с врачами, тренерским штабом, руководством клуба.
Почему операцию решили сделать сейчас? Потому что срок восстановления займет 7-9 месяцев, чтобы Илья был полностью готов к следующему сезону. Он настоящий герой и самый лучший игрок в НХЛ, игравший на одной ноге», – сказал Дэн Мильштейн.
В своем первом сезоне за «Ванкувер» Илья набрал 28 (13+15) очков в 46 матчах. Сегодня он набрал 100-е очко в НХЛ, прервав безголевую серию из 14 игр.
Когда у вас порвана ПКС - вы об этом сразу знаете, даже просто бегать нереально. Закачка мышц несколько помогает в обычной жизни, но под нагрузками спортсменов это не спасает. Без бандажа никуда, но он очень ограничивает подвижность, требует подгонки щитка. Так что игрок в любом случае будет интуитивно убирать это колено из-под нагрузки, сокращая себе технический арсенал.