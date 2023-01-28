Мильштейн о Михееве и игре с травмой: «Он настоящий герой и самый лучший игрок в НХЛ, игравший на одной ноге»

Теги травмы Ванкувер Илья Михеев Дэн Мильштейн ТАСС Хоккей

Агент Ильи Михеева сообщил, что решение об операции было принято несколько месяцев назад.

Сегодня было объявлено, что 28-летний форвард «Ванкувера» выбыл до конца сезона. Ему предстоит операция на передней крестообразной связке колена. 

«Илья получил травму на предсезонке еще в сентябре, врачи рекомендовали операцию. Он настоящий герой, играл на одной ноге, хотел помочь своей команде.

Решение об операции было принято еще несколько месяцев назад. Все это время мы общались с врачами, тренерским штабом, руководством клуба.

Почему операцию решили сделать сейчас? Потому что срок восстановления займет 7-9 месяцев, чтобы Илья был полностью готов к следующему сезону. Он настоящий герой и самый лучший игрок в НХЛ, игравший на одной ноге», – сказал Дэн Мильштейн

В своем первом сезоне за «Ванкувер» Илья набрал 28 (13+15) очков в 46 матчах. Сегодня он набрал 100-е очко в НХЛ, прервав безголевую серию из 14 игр. 

2 комментария

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alklimov2018
Ответ Вадим Сидоров
Челиос с порванной связкой полсезона отыграл и при том не знал что порвал. Перекачанные мышцы бедра помогли маскировали травму
Другие не знали, чтоб не повадно было туда бить.
Когда у вас порвана ПКС - вы об этом сразу знаете, даже просто бегать нереально. Закачка мышц несколько помогает в обычной жизни, но под нагрузками спортсменов это не спасает. Без бандажа никуда, но он очень ограничивает подвижность, требует подгонки щитка. Так что игрок в любом случае будет интуитивно убирать это колено из-под нагрузки, сокращая себе технический арсенал.
+4
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+4
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Вадим Сидоров
Челиос с порванной связкой полсезона отыграл и при том не знал что порвал. Перекачанные мышцы бедра помогли маскировали травму
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
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