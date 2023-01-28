Мильштейн о Михееве и игре с травмой: «Он настоящий герой и самый лучший игрок в НХЛ, игравший на одной ноге»

Агент Ильи Михеева сообщил, что решение об операции было принято несколько месяцев назад.

Сегодня было объявлено, что 28-летний форвард « » выбыл до конца сезона. Ему предстоит операция на передней крестообразной связке колена.

«Илья получил травму на предсезонке еще в сентябре, врачи рекомендовали операцию. Он настоящий герой, играл на одной ноге, хотел помочь своей команде.

Решение об операции было принято еще несколько месяцев назад. Все это время мы общались с врачами, тренерским штабом, руководством клуба.

Почему операцию решили сделать сейчас? Потому что срок восстановления займет 7-9 месяцев, чтобы Илья был полностью готов к следующему сезону. Он настоящий герой и самый лучший игрок в НХЛ, игравший на одной ноге», – сказал .

В своем первом сезоне за «Ванкувер» Илья набрал 28 (13+15) очков в 46 матчах. Сегодня он набрал 100-е очко в , прервав безголевую серию из 14 игр.