Задоров забросил 8-ю шайбу в сезоне и обновил личный рекорд. У него 5 хитов, 2 блока и 4 минуты штрафа в игре с «Сиэтлом»

забросил 8-ю шайбу в сезоне и обновил личный рекорд.

Защитник « » отличился в игре регулярного чемпионата против « » (5:2). Шайба стала победной в матче.

В его активе стало 13 (8+5) очков в 50 играх сезона при полезности «+13».

Задоров установил новый личный рекорд по голам за сезон. Ранее он 2 раза забрасывал по 7 шайб в составе «Колорадо» (2017/18 – за 77 матчей, 2018/19 – за 70).

Сегодня Никита (21:19, 0:11 – в большинстве, 2:17 – в меньшинстве, «+1») реализовал единственный бросок в створ. На его счету 5 силовых приемов, 2 блока и 2 перехвата. Также получил 2 малых штрафа.