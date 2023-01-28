Задоров забросил 8-ю шайбу в сезоне и обновил личный рекорд. У него 5 хитов, 2 блока и 4 минуты штрафа в игре с «Сиэтлом»

Теги Калгари НХЛ Никита Задоров Сиэтл Хоккей

Никита Задоров забросил 8-ю шайбу в сезоне и обновил личный рекорд.

Защитник «Калгари» отличился в игре регулярного чемпионата НХЛ против «Сиэтла» (5:2). Шайба стала победной в матче. 

В его активе стало 13 (8+5) очков в 50 играх сезона при полезности «+13». 

Задоров установил новый личный рекорд по голам за сезон. Ранее он 2 раза забрасывал по 7 шайб в составе «Колорадо» (2017/18 – за 77 матчей, 2018/19 – за 70).

Сегодня Никита (21:19, 0:11 – в большинстве, 2:17 – в меньшинстве, «+1») реализовал единственный бросок в створ. На его счету 5 силовых приемов, 2 блока и 2 перехвата. Также получил 2 малых штрафа. 

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4 комментария

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Crenk
Ответ Оскар Муравьев
Вот тебе и домосед
Бросок у него всегда был классный
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Кукич
Нашел свою команду и тренера.Хотя поначалу Ушастый воспитывал Никиту
+3
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+2
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Оскар Муравьев
Вот тебе и домосед
+7
0
+7
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Zomourning33
С рекордом по голам. До рекорда по очкам 9 поинтов.
+2
0
+2
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