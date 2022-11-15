Мюррей вернется в ворота «Торонто» в матче с «Питтсбургом». Он пропустил месяц из-за травмы

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Мэтт Мюррей будет защищать ворота «Торонто» в матче с «Питтсбургом».

28-летний вратарь восстановился после травмы приводящей мышцы, из-за которой пропустил месяц.

Он вернется на лед в игре против своей бывшей команды, которая состоится 15 ноября. 

В текущем сезоне Мюррей пока что провел только 1 матч – против «Монреаля», в котором пропустил 4 шайбы. Он перешел в «Торонто» в межсезонье в результате обмена из «Оттавы». 

Илья Самсонов уже тренируется вместе с командой, но «Лифс» не будут форсировать его восстановление. В матче с «Питтсбургом» сменщиком Мюррея будет Эрик Кельгрен. 

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