Самсонов заменил Мюррея, пропустившего 4 шайбы от «Флориды» к 22-й минуте, и одержал победу. Он отразил 11 бросков из 11

Теги Торонто Флорида НХЛ Илья Самсонов Мэтт Мюррей Хоккей

Илья Самсонов заменил Мэтта Мюррея, пропустившего 4 шайбы от «Флориды», и одержал победу.

«Торонто» обыграл «Пантерс» (5:4 ОТ) в матче регулярного чемпионата НХЛ

В старте у «Лифс» вышел Мэтт Мюррей. Он пропустил 4 шайбы после 8 бросков и был заменен на 22-й минуте при счете 2:4. 

Вышедший на лед Самсонов отразил все 11 бросков по своим воротам, одержал победу и был признан 3-й звездой матча. 

Победа стала для него 13-й в сезоне при 5 поражениях (91,6% сэйвов, коэффициент надежности 2,24). 

5 комментариев

Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Михаил Блинов
Ответ Б81
Где новость про Ваню Проворова,назревает скандалище.
Вы бы сначала прочитали по какой причине он отказался и как клуб отреагировал, а потом набрасывались едрись всякую
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
hockeyrussia
Сделал сухарь... Но есть один нюанс...
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Б81
Ответ Евгений Белоус
А что там?
Радужный свитер отказался надевать
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Евгений Белоус
Ответ Б81
Где новость про Ваню Проворова,назревает скандалище.
А что там?
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Б81
Где новость про Ваню Проворова,назревает скандалище.
0
-1
-1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий