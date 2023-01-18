Самсонов заменил Мюррея, пропустившего 4 шайбы от «Флориды» к 22-й минуте, и одержал победу. Он отразил 11 бросков из 11

заменил , пропустившего 4 шайбы от «Флориды», и одержал победу.

« » обыграл «Пантерс» (5:4 ОТ) в матче регулярного чемпионата .

В старте у «Лифс» вышел Мэтт Мюррей. Он пропустил 4 шайбы после 8 бросков и был заменен на 22-й минуте при счете 2:4.

Вышедший на лед Самсонов отразил все 11 бросков по своим воротам, одержал победу и был признан 3-й звездой матча.

Победа стала для него 13-й в сезоне при 5 поражениях (91,6% сэйвов, коэффициент надежности 2,24).