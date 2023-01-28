Никитин об 1:0 со СКА: «Хорошая игра «Локомотива» против классного соперника»

Теги Локомотив СКА Игорь Никитин КХЛ Хоккей

Игорь Никитин оценил победу «Локомотива» над СКА (1:0).

«Против классного соперника играли. Я думаю, что неплохой матч провели. Возможно, большинство в третьем периоде – незачет нам. Но после большинства не свалились на сумбур, достаточно уверенно играли. Хорошая игра против классного соперника.

Что было не так в большинстве? Это психология. Нужны лидерские качества, которые воспитываются в таких моментах. Можно много об этом рассказывать. Парни обязаны пройти через это. Они должны научиться брать на себя ответственность и решать такие моменты.

Но я не пытаюсь сказать им это в вину. Я сам через эти ситуации проходил. Подобное можно перебороть только на практике. Пока мы практику проходим вот так», – сказал главный тренер «Локомотива».

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1 комментарий

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Остап80
отличная игра Локомотива , уровня ПО .
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Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
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