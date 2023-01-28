Никитин об 1:0 со СКА: «Хорошая игра «Локомотива» против классного соперника»

оценил победу «Локомотива» над (1:0).

«Против классного соперника играли. Я думаю, что неплохой матч провели. Возможно, большинство в третьем периоде – незачет нам. Но после большинства не свалились на сумбур, достаточно уверенно играли. Хорошая игра против классного соперника.

Что было не так в большинстве? Это психология. Нужны лидерские качества, которые воспитываются в таких моментах. Можно много об этом рассказывать. Парни обязаны пройти через это. Они должны научиться брать на себя ответственность и решать такие моменты.

Но я не пытаюсь сказать им это в вину. Я сам через эти ситуации проходил. Подобное можно перебороть только на практике. Пока мы практику проходим вот так», – сказал главный тренер « ».