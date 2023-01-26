Мильштейн ожидает рост потолка зарплат в НХЛ до 100 млн долларов: «Кузьменко наберет матчи за два года, чтобы подписать самой большой договор в карьере»

Агент Андрея Кузьменко высказался о подписании игроком нового контракта с « ».

26-летний российский нападающий согласовал двухлетнее соглашение с «Кэнакс» со средней зарплатой 5,5 миллиона долларов.

«С самого начала у нас приоритетом было подписать контракт‑мостик на два года. Почему на два?

Во‑первых, по нашим ожиданиям потолок зарплат в НХЛ поднимется с 82,5 миллиона долларов где‑то на 20 процентов – возможно, до 100 млн на клуб.

Во‑вторых, еще за два года Андрей наберет достаточное количество матчей, чтобы в возрасте 29 лет подписать самый большой договор в карьере – сроком на шесть‑восемь сезонов.

По известной статистике в НХЛ самые внушительные контракты заключают неограниченно свободные агенты возраста 27-29 лет», – сказал .

Кузьменко набрал 43 (21+22) очка при полезности «плюс 4» в 47 матчах текущего регулярного чемпионата . Среднее игровое время – 15:59.