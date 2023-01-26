Мильштейн ожидает рост потолка зарплат в НХЛ до 100 млн долларов: «Кузьменко наберет матчи за два года, чтобы подписать самой большой договор в карьере»

Теги Ванкувер НХЛ Андрей Кузьменко Матч ТВ Дэн Мильштейн потолок зарплат Хоккей

Агент Андрея Кузьменко высказался о подписании игроком нового контракта с «Ванкувером».

26-летний российский нападающий согласовал двухлетнее соглашение с «Кэнакс» со средней зарплатой 5,5 миллиона долларов.

«С самого начала у нас приоритетом было подписать контракт‑мостик на два года. Почему на два?

Во‑первых, по нашим ожиданиям потолок зарплат в НХЛ поднимется с 82,5 миллиона долларов где‑то на 20 процентов – возможно, до 100 млн на клуб.

Во‑вторых, еще за два года Андрей наберет достаточное количество матчей, чтобы в возрасте 29 лет подписать самый большой договор в карьере – сроком на шесть‑восемь сезонов.

По известной статистике в НХЛ самые внушительные контракты заключают неограниченно свободные агенты возраста 27-29 лет», – сказал Дэн Мильштейн.

Кузьменко набрал 43 (21+22) очка при полезности «плюс 4» в 47 матчах текущего регулярного чемпионата НХЛ. Среднее игровое время – 15:59.

Материалы по теме

10 комментариев

Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Кавабунга Шреддоголовый
Прямо по вжуху поднимется? Когда это будет? Явно не через год или два
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Андрей Привалов
так вот откуда 8.5 миллиона у Сергачева, походу эта телега про 100 миллионов рабочий вариант
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
VintDV
В диапазоне 90-93... 100 это его влажные агентские мечты:))
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Rjcnbr
Ответ SD_RM_VC
Про 100 не слышал, но 92 млн ожидается потолок в сезоне 2025-26, а до этого еще 87,5 будет.
Как-то слишком потужно звучит, предпосылок то особо нет
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
SD_RM_VC
Ответ Rjcnbr
>Во‑первых, по нашим ожиданиям потолок зарплат в НХЛ поднимется с 82,5 миллиона долларов где‑то на 20 процентов – возможно, до 100 млн на клуб. В течение какого срока? Если сейчас-то наскребли еле-еле +1 миллион, то в следующий год должны сразу +18 дать?
Про 100 не слышал, но 92 млн ожидается потолок в сезоне 2025-26, а до этого еще 87,5 будет.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Andreir888
До сих пор меня передёргивает от воспоминаний о том, как Андрея отцепили от Олимпиады под надуманным предлогом.. А он, чертяка, ведь очень хорош!👍💪
+5
0
+5
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Rjcnbr
>Во‑первых, по нашим ожиданиям потолок зарплат в НХЛ поднимется с 82,5 миллиона долларов где‑то на 20 процентов – возможно, до 100 млн на клуб.
В течение какого срока? Если сейчас-то наскребли еле-еле +1 миллион, то в следующий год должны сразу +18 дать?
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
5kywn5cddd
Дэнни хочет денег) Дэнни шарит!
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Darkhan Darkhan
Кузьменко хороший игрок:без Петерсена себя проявит тоже.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Назар Игорь
Мбаппе подумывает о карьере хоккеиста.
+7
0
+7
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий