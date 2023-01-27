Гостисбеер выбыл на 4-6 недель из-за травмы. Защитник «Аризоны» – один из кандидатов на обмен перед дедлайном

Теги возможные переходы травмы Аризона НХЛ Шейн Гостисбеер Хоккей

Защитник «Аризоны» Шейн Гостисбеер выбыл на 4-6 недель из-за травмы.

29-летний игрок получил повреждение верхней части тела в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Анахайма» во вторник. 

В текущем сезоне на его счету 29 (9+20) очков в 48 играх при полезности «минус 9» и среднем времени на льду 22:38.

Гостисбеер называется одним из кандидатов на обмен перед дедлайном, намеченным на 3 марта. Его контракт с кэпхитом 4,5 миллиона долларов действует до конца этого сезона. 

4 комментария

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hockeyrussia
Ответ Kel.Tu
обычно предложения появляются задолго до дедлайна, но продавцы имеют привычку тянуть до последнего в надежде, что кто-то в последний момент предложит больше.
Но и покупатели бывают такие, что надо в последний момент приобрести, чтобы игрок меньше сыграл матчей за их команду и, соответственно, меньше его кэпхита попало в потолок зарплат... Таким образом, сэкономив место (иногда совсем немного)
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+3
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Kel.Tu
Ответ glavniiexpert
Так это не только от продавцов зависит, но и от покупателей.
обычно предложения появляются задолго до дедлайна, но продавцы имеют привычку тянуть до последнего в надежде, что кто-то в последний момент предложит больше.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
glavniiexpert
Ответ Kel.Tu
Хорошее напоминание другим продавцам, что не стоит тянуть с обменом до самого дедлайна
Так это не только от продавцов зависит, но и от покупателей.
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Kel.Tu
Хорошее напоминание другим продавцам, что не стоит тянуть с обменом до самого дедлайна
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
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