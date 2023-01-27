Гостисбеер выбыл на 4-6 недель из-за травмы. Защитник «Аризоны» – один из кандидатов на обмен перед дедлайном

Защитник «Аризоны» выбыл на 4-6 недель из-за травмы.

29-летний игрок получил повреждение верхней части тела в матче регулярного чемпионата против «Анахайма» во вторник.

В текущем сезоне на его счету 29 (9+20) очков в 48 играх при полезности «минус 9» и среднем времени на льду 22:38.

Гостисбеер называется одним из кандидатов на обмен перед дедлайном, намеченным на 3 марта. Его контракт с кэпхитом 4,5 миллиона долларов действует до конца этого сезона.