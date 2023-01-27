«Вашингтон» и «Каролина» представили форму на матч Stadium Series. Это 5-е комплекты команд в сезоне
«Вашингтон» и «Каролина» представили форму на матч Stadium Series.
Игра регулярного чемпионата НХЛ состоится 18 февраля на открытом воздухе.
Она пройдет на стадионе для американского футбола, где выступает команда университета Северной Каролины.
Вместимость Carter-Finley Stadium составляет около 57 тысяч зрителей.
Для обеих команд новые комплекты будут уже пятыми в этом сезоне.
Фото: официальный сайт НХЛ.
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