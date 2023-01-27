«Вашингтон» и «Каролина» представили форму на матч Stadium Series. Это 5-е комплекты команд в сезоне

Теги Каролина Вашингтон НХЛ игровая форма NHL Stadium Series стиль Хоккей

«Вашингтон» и «Каролина» представили форму на матч Stadium Series.

Игра регулярного чемпионата НХЛ состоится 18 февраля на открытом воздухе.

Она пройдет на стадионе для американского футбола, где выступает команда университета Северной Каролины.

Вместимость Carter-Finley Stadium составляет около 57 тысяч зрителей. 

Для обеих команд новые комплекты будут уже пятыми в этом сезоне. 

Фото: официальный сайт НХЛ.

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14 комментариев

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Лёша Алёшин
а сколько к стате даёт форма командам?
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забил на оборону
Как сказать что помышляешь о суициде, не говоря о том, что помышляешь о суициде?
Разработать дизайн свитеров Кэпс для игры на воздухе.
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Марсель Объелся
Форма супер, предвкушаю матч!!! Это будет праздник спорта для всех жителей Роли
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кракадил
у вашика форма- полная шляпа.
+4
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Rialto
Че за фашистский орёл у вашингтона? Хотя о чем я... Всё логично....
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Hivaga22
Сочетание цветов у Каролины самое выгодное. На лого можно не обращать внимание.
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amra73
у Вашиков просто вау, у Каролины - ну все поняли...;)
+1
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Zomourning33
Ответ Хей-Хо, а ну пошли!
как кто-то уже писал на спортсе, сочетание красно-чёрного способно скрыть всю убогость лого Каролины. Даже водоворот в унитазе)
Сочетание красно-черного цвета одно из лучших в спорте. Майми Хит не даст соврать.
+7
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Zomourning33
Ответ See what
Воронка в унитазе - вечная классика Каролины
Вспомнил шутку, что рекламу смывающейся втулки зева снимал Тарантино.
+2
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Хей-Хо, а ну пошли!
как кто-то уже писал на спортсе, сочетание красно-чёрного способно скрыть всю убогость лого Каролины.
Даже водоворот в унитазе)
+5
-1
+4
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Евгений Исаев
Ответ See what
Воронка в унитазе - вечная классика Каролины
У Вас, батенька, мозг болеет! Ну, если судить по вашему извращенному видению окружающей действительности)))
+3
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See what
Воронка в унитазе - вечная классика Каролины
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Kirill Lukonin
Форма огонь!!!
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TBFTT
Хрень
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