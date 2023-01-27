«Вашингтон» и «Каролина» представили форму на матч Stadium Series. Это 5-е комплекты команд в сезоне

« » и «Каролина» представили форму на матч Stadium Series.

Игра регулярного чемпионата состоится 18 февраля на открытом воздухе.

Она пройдет на стадионе для американского футбола, где выступает команда университета Северной Каролины.

Вместимость Carter-Finley Stadium составляет около 57 тысяч зрителей.

Для обеих команд новые комплекты будут уже пятыми в этом сезоне.

Фото: официальный сайт НХЛ.