НХЛ представила формы в рамках проекта Reverse Retro. У «Питтсбурга» джерси с Робо-Пингвином, у «Вашингтона» – с орлом
Представлены ретроформы клубов НХЛ в рамках проекта Reverse Retro 2.0.
Лига совместно с компанией adidas разработала формы, которые напоминают об исторических моментах в истории каждого клуба.
Использовать комплекты таких свитеров начнут в ноябре. Первым матчем станет встреча «Питтсбурга» и «Баффало», которая состоится 2 ноября.
Дизайнеры ретроформ вдохновлялись чемпионскими образами команд, а также полюбившимися болельщиками логотипами прошлых эпох.
Фото: nhl.com
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