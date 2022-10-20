НХЛ представила формы в рамках проекта Reverse Retro. У «Питтсбурга» джерси с Робо-Пингвином, у «Вашингтона» – с орлом

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Представлены ретроформы клубов НХЛ в рамках проекта Reverse Retro 2.0.

Лига совместно с компанией adidas разработала формы, которые напоминают об исторических моментах в истории каждого клуба.

Использовать комплекты таких свитеров начнут в ноябре. Первым матчем станет встреча «Питтсбурга» и «Баффало», которая состоится 2 ноября.

Дизайнеры ретроформ вдохновлялись чемпионскими образами команд, а также полюбившимися болельщиками логотипами прошлых эпох.

Фото: nhl.com

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