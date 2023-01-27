«Тампа» выиграла 11 домашних матчей подряд, повторив клубный рекорд.

« » выиграла 11 домашних матчей подряд, повторив клубный рекорд.

Сегодня «Лайтнинг» обыграли « » (3:2) в регулярном чемпионате .

Команда под руководством повторила клубный рекорд, установленный в сезоне-2019/20 (с декабря по февраль).

Со старта того сезона у «Тампы» в общей сложности 89 домашних побед. Это лучший показатель в лиге, на втором месте идут «Брюинс» (88).

Рекорд лиги по числу домашних побед подряд принадлежит «Детройту» (сезон-2011/12, 23 – с ноября по февраль).