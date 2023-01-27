«Тампа» выиграла 11 домашних матчей подряд, повторив клубный рекорд
«Тампа» выиграла 11 домашних матчей подряд, повторив клубный рекорд.
Сегодня «Лайтнинг» обыграли «Бостон» (3:2) в регулярном чемпионате НХЛ.
Команда под руководством Джона Купера повторила клубный рекорд, установленный в сезоне-2019/20 (с декабря по февраль).
Со старта того сезона у «Тампы» в общей сложности 89 домашних побед. Это лучший показатель в лиге, на втором месте идут «Брюинс» (88).
Рекорд лиги по числу домашних побед подряд принадлежит «Детройту» (сезон-2011/12, 23 – с ноября по февраль).
Преимущество домашней площадки было бы неплохим подспорьем в ПО с такой игрой дома.
С другой стороны в прошлом ПО получилось и с 3 места в дивизионе до финала дойти. Хотя тогда Торонто и особенно Флорида дома даже лучше Тампы играли.
После двух не самых явных поражений от Эдмонтона и Калгари победы над Миннесотой и Бостоном как нельзя кстати. Да, дома, но все равно хорошо. Перед перерывом осталась одна домашняя игра против ЛАК. Пока что за месяц результат 8-4 с не самым легким графиком. Январь точно можно занести в + Тампе.