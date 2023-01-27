«Тампа» выиграла 11 домашних матчей подряд, повторив клубный рекорд

Теги Бостон Тампа-Бэй НХЛ Джон Купер Хоккей

«Тампа» выиграла 11 домашних матчей подряд, повторив клубный рекорд.

Сегодня «Лайтнинг» обыграли «Бостон» (3:2) в регулярном чемпионате НХЛ

Команда под руководством Джона Купера повторила клубный рекорд, установленный в сезоне-2019/20 (с декабря по февраль). 

Со старта того сезона у «Тампы» в общей сложности 89 домашних побед. Это лучший показатель в лиге, на втором месте идут «Брюинс» (88). 

Рекорд лиги по числу домашних побед подряд принадлежит «Детройту» (сезон-2011/12, 23 – с ноября по февраль). 

4 комментария

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Simbad
Ответ Виктор Дубов
Плюс ещё надо учитывать что большая часть команды играла в трёх финалах. И времени на отдых и восстановление меньше.
Ну это побочный эффект самой успешной франшизы нхл 21 века, ничего не поделаешь
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+2
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Виктор Дубов
Ответ Simbad
Тампа, как правило выходит на пик в феврале, потом немного проседает в конце марта и аккурат к по Купер подводит команду в ее лучшем состоянии, пока все идёт по этому графику.
Плюс ещё надо учитывать что большая часть команды играла в трёх финалах. И времени на отдых и восстановление меньше.
+3
0
+3
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Simbad
Ответ Zomourning33
Дома 19-4-1, на выезде 12-11-0. Преимущество домашней площадки было бы неплохим подспорьем в ПО с такой игрой дома. С другой стороны в прошлом ПО получилось и с 3 места в дивизионе до финала дойти. Хотя тогда Торонто и особенно Флорида дома даже лучше Тампы играли. После двух не самых явных поражений от Эдмонтона и Калгари победы над Миннесотой и Бостоном как нельзя кстати. Да, дома, но все равно хорошо. Перед перерывом осталась одна домашняя игра против ЛАК. Пока что за месяц результат 8-4 с не самым легким графиком. Январь точно можно занести в + Тампе.
Тампа, как правило выходит на пик в феврале, потом немного проседает в конце марта и аккурат к по Купер подводит команду в ее лучшем состоянии, пока все идёт по этому графику.
+8
0
+8
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Zomourning33
Дома 19-4-1, на выезде 12-11-0.
Преимущество домашней площадки было бы неплохим подспорьем в ПО с такой игрой дома.
С другой стороны в прошлом ПО получилось и с 3 места в дивизионе до финала дойти. Хотя тогда Торонто и особенно Флорида дома даже лучше Тампы играли.

После двух не самых явных поражений от Эдмонтона и Калгари победы над Миннесотой и Бостоном как нельзя кстати. Да, дома, но все равно хорошо. Перед перерывом осталась одна домашняя игра против ЛАК. Пока что за месяц результат 8-4 с не самым легким графиком. Январь точно можно занести в + Тампе.
+1
-1
0
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