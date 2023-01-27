Куликов против «Колорадо»: 10-е очко в сезоне, 3 броска, 2 хита и «+3» за 20:44

набрал 10-е очко в сезоне в матче против « ».

Защитник « » выступил одним из ассистентов Мэйсона Мактавиша при победной шайбе в ворота «Эвеланш» (5:3) в матче регулярного чемпионата .

В активе россиянина стало 10 (2+8) очков в 49 играх сезона при полезности «минус 10».

Сегодня Куликов (20:44, 0:13 – в большинстве, 1:52 – в меньшинстве, «+3») нанес 3 броска в створ, применил 2 силовых приема и сделал 1 блок.