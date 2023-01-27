Куликов против «Колорадо»: 10-е очко в сезоне, 3 броска, 2 хита и «+3» за 20:44

Теги Колорадо Анахайм НХЛ Дмитрий Куликов Хоккей

Дмитрий Куликов набрал 10-е очко в сезоне в матче против «Колорадо».

Защитник «Анахайма» выступил одним из ассистентов Мэйсона Мактавиша при победной шайбе в ворота «Эвеланш» (5:3) в матче регулярного чемпионата НХЛ

В активе россиянина стало 10 (2+8) очков в 49 играх сезона при полезности «минус 10». 

Сегодня Куликов (20:44, 0:13 – в большинстве, 1:52 – в меньшинстве, «+3») нанес 3 броска в створ, применил 2 силовых приема и сделал 1 блок. 

Комментарии

Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий