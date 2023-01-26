Форвард ЦСК ВВС Скатов об Исландии: «Был впечатлен океаном, гейзерами, вулканами. Как-то увидел северное сияние, но сильно хотелось спать – больше не видел»

Нападающий ЦСК ВВС Денис Скатов поделился впечатлениями от Исландии.

– Где больше всего понравилось?

– В Исландии. Был там два раза и хочу вернуться. Был впечатлен океаном, гейзерами, вулканами. А еще мне понравилось, что там мало людей. Я прилетал в Рейкьявик, садился в автомобиль, который заранее бронировал, и десять дней путешествовал в одиночку. Ехал куда глаза глядят.

Иногда ночевал в машине. Когда первый раз отправился туда, думал, что утеплился по полной программе. Но в первую ночь замерз и уснул только под утро. В какой-то момент пробудился и увидел на небе северное сияние.

Но мне сильно хотелось спать, решил, что смогу насладиться этим явлением в следующий раз. Но больше этого чуда природы не увидел, – сказал Скатов.

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