Форвард ЦСК ВВС Скатов ждал селфи с Настей Ивлеевой в Париже больше двух часов: «Пришлось ждать конца съемок. Решили, что не отступим»

Нападающий ЦСК ВВС Денис Скатов рассказал о встрече с Анастасией Ивлеевой.

– Расскажите про селфи с ведущей программы «Орел и решка», блогером Настей Ивлеевой.

– Дело было в Париже. Мы с другом гуляли недалеко от Эйфелевой башни. Заметили Ивлееву и ее съемочную группу. Попросили сделать селфи, но нам сказали, что придется дождаться завершения съемки, которая затянулась на два с лишним часа.

Мы решили, что не отступим. В итоге сфотографировались и перекинулись парой фраз с ведущей. Позже узнали, что даже попали в кадр, – сказал Скатов.