Форвард ЦСК ВВС Скатов ждал селфи с Настей Ивлеевой в Париже больше двух часов: «Пришлось ждать конца съемок. Решили, что не отступим»

Теги ЦСК ВВС телевидение КХЛ ВХЛ Настя Ивлеева Хоккей

Нападающий ЦСК ВВС Денис Скатов рассказал о встрече с Анастасией Ивлеевой.

– Расскажите про селфи с ведущей программы «Орел и решка», блогером Настей Ивлеевой.

– Дело было в Париже. Мы с другом гуляли недалеко от Эйфелевой башни. Заметили Ивлееву и ее съемочную группу. Попросили сделать селфи, но нам сказали, что придется дождаться завершения съемки, которая затянулась на два с лишним часа.

Мы решили, что не отступим. В итоге сфотографировались и перекинулись парой фраз с ведущей. Позже узнали, что даже попали в кадр, – сказал Скатов.

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3 комментария

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dmitry.flowrider
Не зря хоть 2 часа ждал? Хотя б лизнул?!?
+1
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+1
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Фёдор Кузнецов
И у Ивлеевой есть тег, а меня Игорь Новиков убеждал что нету
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Hitgoe Himgob
Главная спортивная новость дня

P.S. зачем с ней фотографироваться?
+7
0
+7
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