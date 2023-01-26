Депутат «Единой России» Кавинов поучаствовал в презентации следж-хоккея в Луганске: «Важное дело для покалеченных военнослужащих»

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Депутат Госдумы РФ от «Единой России» поучаствовал в презентации следж-хоккея в Луганске.

Артем Кавинов помог с презентацией и проведением мастер-класса по этому виду спорта. Презентация состоялась в школе-гимназии №60 им. 200-летия Луганска, а мастер-класс – на Ледовой арене, где могли поучаствовать все желающие.

«Несколько месяцев назад на одном из волонтерских штабов в Общероссийском народном фронте (ОНФ) услышал предложение о развитии детского следж-хоккея в Донецке.

Решил, что в Луганске это не менее важное дело, особенно сегодня, для покалеченных военнослужащих, ампутантов. Решили – сделали.

Вместе с министром спорта и молодежной политики ЛНР Дмитрием Сидоровым, президентом Федерации хоккея Нижнего Новгорода Дмитрием Дроновым, луганскими спортсменами, энтузиастами Инватура (нижегородская региональная общественная организация культурной, социально-трудовой реабилитации инвалидов опорников и колясочников – прим. Sports.ru) и нижегородской командой организовали обучающий теоретический семинар и мастер-класс от юного нижегородского спортсмена «Торпедо» Юры Черкасова.

Сейчас Федерация хоккея готовится к старту системной работы в ЛНР, поскольку все участники мастер-класса и их родители уже подтвердили желание профессионального обучения этой дисциплине.

С февраля Федерация начинает работать в штатном режиме. Вместе с ОНФ, нашим комитетом по делам СНГ и Правительством ЛНР готовим новый проект. Уверены, он обязательно понравится всем», – заявил Кавинов.

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2 комментария

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Ответ Rio de Janeiro
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Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Rio de Janeiro
Появление Донбасса в КХЛ вопрос времени.Спорт важнейшая сфера интеграции наших новых граждан в жизнь страны
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