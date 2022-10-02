Алексей Ягудин провел разминку с игроками омской следж-хоккейной команды «Ладья»

Алексей Ягудин встретился с омской командой по следж-хоккею.

Сегодня, 2 октября, на в Омске проходит ледовое шоу Ильи Авербуха, в котором принимает участие Ягудин.

За 3 часа до старта мероприятия олимпийский чемпион по фигурному катанию провел разминку перед тренировкой с игроками инклюзивной омской команды по следж-хоккею «Ладья». В ней тренируются 17 детей и 8 взрослых.

Перед началом тренировки Ягудин провел автограф-сессию, сфотографировался с игроками, дал напутственные слова и советы.

«Мой тренер Татьяна Тарасова всегда говорила, чтобы я делал все, что необходимо, и немного еще больше. Делайте так же и все получится.

Я всегда за такие встречи, они могут быть даже спонтанными. Например, меня пригласили провести разминку с командой, узнав, что я буду в Омске. Я согласился без вопросов.

Это вид волонтерства, которым я занимаюсь. Началось все с одной поговорки, которую я услышал много-много лет назад – надо в жизни быть проще и тогда люди к тебе потянутся. Это стало не только основой моего поведения, но и одного из смыслов жизни», – сказал Ягудин.

После тренировки представители клуба подарили Ягудину кухонный набор для хранения из бересты.