Следж-хоккеист Каманцев вошел в команду реабилитационного центра для участников СВО

В Ижевске хотят создать реабилитационный центр для возвращающихся с Донбасса участников СВО.

Ветераны и инвалиды боевых действий решили создать реабилитационный центр для участников локальных войн «Дом друзей».

Руководитель проекта, член Общественной палаты Ижевска Наиль Зиятдинов сообщил, что в центре планируется развивать три направления. Первое – адаптивный спорт, открытие кабинета адаптивной помощи. Второе – оказание юридической и социальной поддержки ветеранам и инвалидам боевых действий, их семьям, а также семьям погибших. Третье – психологическая помощь.

В команду реабилитационного центра вошел заслуженный мастер спорта, серебряный призер Паралимпийских игр по следж-хоккею, представитель Паралимпийского комитета России по работе с ветеранами локальных войн Владимир Каманцев.

«По массовом возвращении ребят с СВО обществу предстоит столкнуться со многими проблемами, и об этом нужно думать уже сейчас.

Да, государство предоставляет участникам горячих точек, инвалидам боевых действий льготы, социальные преференции, но для их реабилитации и социализации в мирную жизнь этого недостаточно.

В ходе войны люди зачастую приобретают негативный опыт: ожесточаются, а, вернувшись домой, не могут найти свое место, контакт с людьми. А это, как показывает практика, чревато в том числе и ростом преступности», – сказал Наиль Зиятдинов.

Сообщается, что ветераны-афганцы отправили проект на конкурс Президентских грантов. Они надеются, что он будет одобрен, и они получат средства на создание центра.