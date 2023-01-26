Ежов о матче с «Ак Барсом»: «Мы играем не в футбол и не в бадминтон. Драки – важный аспект хоккея»
Илья Ежов считает драки важным аспектом хоккея.
Вратарь «Салавата Юлаева» прокомментировал победу в матче с «Ак Барсом» (2:1 ОТ).
– Это был невероятный, очень эмоциональный матч. Поделитесь своими впечатлениями.
– Да, много эмоций, полные трибуны, последнее дерби сезона. Мы понимали, что уровень игры «Ак Барса» вырос, и мы также вышли биться. У них тоже классная команда, не зря Казань взяла одно очко.
– Во втором периоде было грандиозное рубилово. Это получилось спонтанно?
– Мы играем не в бадминтон и не в футбол. Драки – важный аспект хоккея.
– После второго периода вы сказали что-то в сторону скамейки «Ак Барса». Расскажите, что именно? Вся скамейка взбудоражилась...
– Нет, я ничего не говорил.
– Многих удивило начало овертайма, когда тренер снял вратаря. Насколько неожиданным было для вас это решение?
– Я уже работал с такой тактикой. Знал, что от меня требуется прибежать на лавку как можно быстрее. Я знаю, что мои партнеры – надежные ребята, и они справились.
Нам не везло на буллитах, наверное решили в этот раз сыграть агрессивнее. Ранее в ЦСКА нередко применялась такая тактика.
– Можете выделить ключевой момент матча?
– Да. Во втором периоде после пропущенного гола мы не дали заднюю. Пошли на физический контакт.
– Можно ли сказать, что команды поменялись ролями в сравнении с прошлым матчем? Уфа играла в атаку, а Казань – в откат.
– Мы играли в свой хоккей. Наши нападающие создавали давление, оборона сыграла отлично, – сказал вратарь «Салавата».
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