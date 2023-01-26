Разин о победе над «Барысом»: «Хорошо, что «Северстали» повезло на буллитах»

оценил победу «Северстали» над « » (1:0 Б).

«Все понимали, что это конец сезона. Что на Западе, что на Востоке идет борьба за плей-офф, каждое очко на вес золота. И результат такой, и игра безголевая.

В первом периоде мы много играли без шайбы, много бегали. Бич наш – второй период, но его мы сегодня провели хорошо. В третьем периоде команды играли строго, с минимумом моментов. Хорошо, что нам повезло на буллитах.

Гудачека знают и череповецкие болельщики, и мы с ним летом рядом отдыхали – тепло пообщались. Видно было, что Юлиус сегодня был заряжен и все сделал для победы. Как и наш Шугаев.

На Востоке получается в этом году шикарный чемпионат! Если все команды будут до конца сохранять шансы на плей-офф, то что может быть лучше?» – сказал главный тренер « ».