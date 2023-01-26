НХЛ. «Торонто» принимает «Рейнджерс», «Даллас» играет с «Каролиной», «Сиэтл» – «Ванкувер»

Теги результаты Рейнджерс Айлендерс Оттава Торонто Каролина Коламбус Ванкувер Эдмонтон Даллас НХЛ Сиэтл Хоккей

«Торонто» принимает «Рейнджерс» в матче регулярного чемпионата НХЛ.

«Даллас» сыграет с «Каролиной», «Сиэтл» встретится с «Ванкувером».

НХЛ

Регулярный чемпионат

Оттава – Айлендерс 2:1 (3 период)
Дата проведения
26 января, 03.00, «Canadian Tire Centre»
Онлайн матча Видео
1:0 – 16 Пинто (Сэндерсон, Жиру)
2:0 – 24 Жиру (Сэндерсон, Грейг)
2:1 – 37 Нелсон (Ао, Палмиери)

 

Торонто – Рейнджерс 2:2 (перерыв)
Дата проведения
26 января, 03.00, «Scotiabank Arena»
Онлайн матча Видео
1:0 – 3 Хольмберг (Керфут, Андерсон)
1:1 – 23 Хитил ()
1:2 – 27 Хитил (Лафреньер, Какко)
2:2 – 56 Лильегрен (В. Нюландер, Таварес)

 

Даллас – Каролина 2:1 (2 период)
Дата проведения
26 января, 04.30, «American Airlines Center»
Онлайн матча Видео
0:1 – 9 Ахо (Пеши)
1:1 – 12 Джонстон ()
2:1 – 16 Робертсон (Сегин)

 

Эдмонтон – Коламбус
Дата проведения
26 января, 05.30, «Rogers Place»
Онлайн матча Видео

 

Сиэтл – Ванкувер
Дата проведения
26 января, 06.00, «Climate Pledge Arena»
Онлайн матча Видео

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

Таблица НХЛ

Статистика НХЛ

46 комментариев

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Великий Кукурузо
Неужели 😬
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Montreal
Прогнулись
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shtrek
Ответ Анатолий Гапкин
https://sportcast.online/ на держи
Спасибо большое .
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Анатолий Гапкин
Ответ shtrek
Парни , привет . Может кто нибудь дать ссылку на Даллас- Каролина ? Очень надо трансляцию . Не могу найти (
https://sportcast.online/ на держи
+1
0
+1
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shtrek
Парни , привет . Может кто нибудь дать ссылку на Даллас- Каролина ? Очень надо трансляцию . Не могу найти (
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sammuilson
Хитил то разошелся, с вбрасывания вообще чудной гол.
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Великий Кукурузо
Абсолютно провальный второй период,полная импотенция в большинстве. Игра явно вызывающая много вопросов. Сложные игры торонта не тащит,это уже тенденция для Кифа 🗿🗿🗿
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-2
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владимир бредихин
Ответ Rents
Как обычно, сегодня за всех русских ребят в НХЛ! За вами великая страна, история и русский мир! Виват!
У нефти в расписании самые крутые команды Джакеты Чикаго Филы Оттава сезон прошел,а со слабаками мишками так ни разу не сыграли
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37old
Сетанта по объявлению набирает комментаторов?
Невозможно слушать. И мяч у него в ворота летит, и воротах играют исключительно голтендеры. И Самсонов показал свой высокий потенциал в прошлом сезоне (наверное поэтому Кэпиталс не стали его продлевать).
+1
-1
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Великий Кукурузо
Удачи Торонто, хотя они и без удачи должны победить 💪😬
0
-2
-2
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Cbj Fan
Ответ Пинающий Достоинства
Костин 0+2 Марченко 2+0
Кириллу нужны передачи, а не голы. 😎
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Cbj Fan
Ответ Суворов Антон
Сегодня Оттава.. Для них сезон похоже уже закончен.. У нас только всё начинается.. Включаем обороты! Вратарь, защита и схемы тренера Ламберта!
Обгоним вас... 😎
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Cbj Fan
Если состав Эдмонтона будет таким-же https://www.dailyfaceoff.com/teams/edmonton-oilers/line-combinations, мне интересно, кто будет играть против звена MэкДэвида.
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MacAr4i
Ойлерз хорошей игры и не тупить с аутсайдером, впереди относительно легкие матчи, нужно продлевать победную серию
+1
-1
0
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забил на оборону
Сегодня играет Остон, а значит Вилли будет забивать.
+3
-2
+1
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suharito
Вперёд Ураганы! Надо поднатужиться, и уверенно брать "Столичный дивизион"
0
0
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Nissan 0123
Важная игра! Нужны 3 очка, жду красивой победы!
Удачи, NYR!!!
+1
0
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Егор Ковынёв
Ответ КАЛИГУЛА
Ванкувер вперёд!
За Бедардом если только)
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Егор Ковынёв
Морское дерби. Касатка Кракену не товарищ… а морской коктейль. Покажите им кто в доме хозяин! За Сиэтл! 😈
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Дмитрий Олешко
Айлы,сегодня рвонут Оттаву!
+1
-2
-1
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Crenk
Ответ Rents
Как обычно, сегодня за всех русских ребят в НХЛ! За вами великая страна, история и русский мир! Виват!
За Влада Гаврикова сегодня !
Если Удачно сыграет против Нефти - может уехать туда в дедлайн , пободаться за плей офф
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hhlg
Ответ e1ther - e1ther
Там вон Азия притопила ,что МОК перепутала политику с соревнованиями,и надавила за выступление России и Беларуси,мол это и есть расизм)))представляю как тут рухнули на пол эти самые Слафки)))
В глубине души они все любят Родину, иначе б уехали хоть куда, но нет, сидят тут))
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e1ther - e1ther
Ответ hhlg
Махровый русофоб) ответ же очевиден
Там вон Азия притопила ,что МОК перепутала политику с соревнованиями,и надавила за выступление России и Беларуси,мол это и есть расизм)))представляю как тут рухнули на пол эти самые Слафки)))
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Беня_Финитас
сегодня за Даллас . ну надо же в конце концов эту Каролину нахлобучить .
+2
-3
-1
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hhlg
Ответ e1ther - e1ther
Он уже наяривает,приводит доводы)я ваще ору с него)зачем он под бобрятину легла?)))
Махровый русофоб) ответ же очевиден
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