НХЛ. «Торонто» принимает «Рейнджерс», «Даллас» играет с «Каролиной», «Сиэтл» – «Ванкувер»
«Торонто» принимает «Рейнджерс» в матче регулярного чемпионата НХЛ.
«Даллас» сыграет с «Каролиной», «Сиэтл» встретится с «Ванкувером».
НХЛ
Регулярный чемпионат
- Дата проведения
- 26 января, 03.00, «Canadian Tire Centre»
- Дата проведения
- 26 января, 03.00, «Scotiabank Arena»
- Дата проведения
- 26 января, 04.30, «American Airlines Center»
- Дата проведения
- 26 января, 05.30, «Rogers Place»
- Дата проведения
- 26 января, 06.00, «Climate Pledge Arena»
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
Невозможно слушать. И мяч у него в ворота летит, и воротах играют исключительно голтендеры. И Самсонов показал свой высокий потенциал в прошлом сезоне (наверное поэтому Кэпиталс не стали его продлевать).
Удачи, NYR!!!
Если Удачно сыграет против Нефти - может уехать туда в дедлайн , пободаться за плей офф