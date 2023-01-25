«Авангард» проиграл три матча подряд впервые за три месяца

«Авангард» проиграл третий матч подряд в сезоне .

Команда тренера Михаила Кравца уступила «Трактору» (2:4) в игре Фонбет чемпионата КХЛ.

Ранее омский клуб проиграл «Ак Барсу» (0:2) и «Нефтехимику» (1:2). «Ястребы» забили три гола в трех последних играх.

У «Авангарда» три поражения подряд впервые с октября 2022 года. Тогда Кравец исполнял обязанности главного тренера, и команда проиграла «Адмиралу» (3:4 Б), «Металлургу» (4:7) и « » (0:1).

Омский клуб занимает пятое место в таблице Восточной конференции, набрав 66 очков в 54 матчах.