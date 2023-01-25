«Авангард» проиграл три матча подряд впервые за три месяца

Теги Авангард Трактор КХЛ Михаил Кравец Хоккей

«Авангард» проиграл третий матч подряд в сезоне КХЛ.

Команда тренера Михаила Кравца уступила «Трактору» (2:4) в игре Фонбет чемпионата КХЛ.

Ранее омский клуб проиграл «Ак Барсу» (0:2) и «Нефтехимику» (1:2). «Ястребы» забили три гола в трех последних играх.

У «Авангарда» три поражения подряд впервые с октября 2022 года. Тогда Кравец исполнял обязанности главного тренера, и команда проиграла «Адмиралу» (3:4 Б), «Металлургу» (4:7) и «Трактору» (0:1).

Омский клуб занимает пятое место в таблице Восточной конференции, набрав 66 очков в 54 матчах.

16 комментариев

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kre@tiff27
Хорошо что до ПО ещё больше месяца. Кравец убавь ты время Найта и Буше. Каждый матч стабильно по 22-24 минуты играют. Ладно если бы матчи вытаскивали, так нет, просто никакие. За 17 последних матча 4 шайбы на двоих, и это игроки которые со следующего сезона четверть платежки сожрут. Буше так вообще можно на пару матчей в запас посадить, Мирошниченко и то лучше смотрелся в первом звене. Ну и стоит отметить легендарное возвращение Сведберга, в прошлом матче -2, в этом гол в свои ворота.
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+3
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Sergey2517
Трактор с победой!
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ненадолго
Ответ The next One
Уже сейчас видно что на следующий сезон нужно где-то искать топового тренера Кравец не вывозит.
в ПО всё увидим, там и выводы можно сделать, хотя с мешком фекалий на воротах может и смотреть будет не на что
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ненадолго
Ответ Габорик
Верните Рябыкина, он заслуживает второго шанса :)
не
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Валерий Моисеев
Трактор красавчик...так держать!!
+1
-1
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Габорик
Верните Рябыкина, он заслуживает второго шанса :)
+1
-1
0
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Анатолий Растопченко
Грустно смотреть на Авангард в последних играх - ни скорости, ни мысли, а если нет большинства, то и шайб забитых нет. Разумеется у всех команд бывает спад по ходу сезона, надеюсь он долго не продлится и команда преодолеет его как можно быстрей и начнет нас вновь радовать. Удачи.
+5
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+4
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Владимир
Трактор с победой!! Омск не унывать!! Спады у всех команд бывают! Команда у вас хорошая!! Всё покажете в плей-офф!! Всем добра!
+5
0
+5
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Владимир Дьяченко
Ответ The next One
Уже сейчас видно что на следующий сезон нужно где-то искать топового тренера Кравец не вывозит.
Ого ты пргнозист
+2
-1
+1
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The next One
Уже сейчас видно что на следующий сезон нужно где-то искать топового тренера Кравец не вывозит.
+6
-6
0
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Rodgeras
Ответ Евгений Попов
Под нагрузками
Стопудова. Играют так же, просто нет скорости.
+3
-5
-2
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Евгений Попов
Под нагрузками
+5
-6
-1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
mifdamir@icloud.com
Сдулись.
+2
-3
-1
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Григорий Довыденко
Ответ Sergey55
Ерунда. Запланированный спад.)))
Готовятся к следующему сезону.
+7
-6
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Ястреб
Главное Плей-офф.
Ну и ждём комментарии от экспертов…
+6
-7
-1
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Sergey55
Ерунда. Запланированный спад.)))
+5
-9
-4
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