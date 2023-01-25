«Авангард» проиграл три матча подряд впервые за три месяца
«Авангард» проиграл третий матч подряд в сезоне КХЛ.
Команда тренера Михаила Кравца уступила «Трактору» (2:4) в игре Фонбет чемпионата КХЛ.
Ранее омский клуб проиграл «Ак Барсу» (0:2) и «Нефтехимику» (1:2). «Ястребы» забили три гола в трех последних играх.
У «Авангарда» три поражения подряд впервые с октября 2022 года. Тогда Кравец исполнял обязанности главного тренера, и команда проиграла «Адмиралу» (3:4 Б), «Металлургу» (4:7) и «Трактору» (0:1).
Омский клуб занимает пятое место в таблице Восточной конференции, набрав 66 очков в 54 матчах.
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