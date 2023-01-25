Хенкель об «Ак Барсе»: «Невольно заглядываем в таблицу. Есть желание подниматься выше, выйти в плей-офф с хорошего места»

Кристиан Хенкель поделился мыслями в преддверии матча против «Салавата Юлаева».

Игра состоится сегодня, 25 января. Начало – в 17:00 по московскому времени.

– Что чувствуете перед «Зеленым дерби»?

– Это большое событие и для лиги, для игроков. В «Зеленом дерби» всегда чувствуется напряжение, давление. В таких матчах хочется участвовать, большое дело.

– В этом сезоне мы ведем 3-2 по победам над «Салаватом». Следите за этим?

– Всегда хочется одержать победу над «Салаватом Юлаевым».

Невольно заглядываем в турнирную таблицу, есть желание подниматься выше и выше, выйти в плей-офф с хорошего места.

– От игры к игре соперник как-то меняется?

– Нет, не сказал бы, что меняется. Играет по системе. Мы же стараемся поправить какие-то моменты в своей игре, улучшить ее, – сказал защитник «Ак Барса».