Хенкель об «Ак Барсе»: «Невольно заглядываем в таблицу. Есть желание подниматься выше, выйти в плей-офф с хорошего места»

Теги Ак Барс Салават Юлаев КХЛ Кристиан Хенкель Хоккей

Кристиан Хенкель поделился мыслями в преддверии матча против «Салавата Юлаева».

Игра состоится сегодня, 25 января. Начало – в 17:00 по московскому времени.

– Что чувствуете перед «Зеленым дерби»?

– Это большое событие и для лиги, для игроков. В «Зеленом дерби» всегда чувствуется напряжение, давление. В таких матчах хочется участвовать, большое дело.

– В этом сезоне мы ведем 3-2 по победам над «Салаватом». Следите за этим?

– Всегда хочется одержать победу над «Салаватом Юлаевым».

Невольно заглядываем в турнирную таблицу, есть желание подниматься выше и выше, выйти в плей-офф с хорошего места.

– От игры к игре соперник как-то меняется?

– Нет, не сказал бы, что меняется. Играет по системе. Мы же стараемся поправить какие-то моменты в своей игре, улучшить ее, – сказал защитник «Ак Барса».

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2 комментария

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Tina
Это точно...
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Dok.Polet
В данном случае нужна победа, а не участие.
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Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
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