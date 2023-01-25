Кольцов о 4 поражениях «Салавата» подряд: «У нас есть понимание, в чем причины небольшого спада. Не хватает деталей, над которыми работаем»

высказался о ситуации в «Салавате Юлаеве».

Клуб проиграл четыре матча подряд.

– К принципиальному матчу с « » вы подходите с серией из четырех поражений. Есть беспокойство?

– « » – амбициозная команда с большими традициями, безусловно, такой фон тренерский штаб беспокоит. Тем более что «Зеленое дерби» – это знаковое событие и для наших болельщиков, и для .

У нас есть понимание, в чем причины небольшого спада. Даже несмотря на результат серии, команда выстроена, виден игровой рисунок. Не хватает деталей, над которыми работаем.

– Многие специалисты считают, что по качеству состава нынешний «Ак Барс» на голову выше «Салавата». Это так?

– Давайте будем судить не по именам на бумаге, а по игре на льду. Фамилии ряда игроков у соперника действительно громкие, особенно в нападении, но и у нас есть свои козыри. Во всяком случае в предыдущих дерби «Салават» их показывал.

– Что скажете о нынешнем «Ак Барсе»?

– Честно говоря, не было сомнений, что с таким составом Казань рано или поздно выйдет на высокий уровень. Зимой это и произошло, команда стабилизировала результат, активно поднимается по таблице.

– Вы сказали, что работаете над деталями. О каких деталях речь?

– Прежде всего наш резерв – реализация. Создаем много моментов, но пока не все приводят к голам. В последних семи матчах забрасывали не больше двух шайб, эта проблема наступила после игры со СКА, когда выиграли 5:1.

– Как ее решить?

– На этом этапе сезона ведущие команды выходят на пик, очень многое решает мастерство. Уверен, что постепенно мы свою реализацию подтянем, ведь наши молодые хоккеисты заметно растут, есть прогресс.

В последних матчах у нас на лед выходили семь игроков, рожденных после двухтысячного года. Наверное, в КХЛ такое количество молодежи в стартовых составах только у «Сочи» и «Нефтехимика». Пока они не готовы стабильно решать исход матчей, прогресса нужно немного подождать, – сказал тренер «Салавата Юлаева».