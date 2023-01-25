Бабенко о матче с «Салаватом»: «Ак Барсу» нужно будет совладать с эмоциями, не перегореть, но и не выйти недонастроенным»

Тренер « » высказался в преддверии матча против « ».

Игра состоится сегодня, 25 января. Начало – в 17:00 по московскому времени.

– Последнее «Зеленое дерби» в регулярном чемпионате, насколько важно добиться положительного результата?

– Здесь ключевое слово – дерби, и не важно, какое оно по счету в сезоне.

Не так много времени остается до плей-офф, хочется показывать содержательную игру в каждом матче. Сегодня нужно будет совладать с эмоциями, не перегореть, но и в то же время не выйти недонастроенными на лед.

– Вы говорили, что после поражений тяжело восстанавливаться. Сейчас у команды серия побед, как себя чувствуют ребята?

– Положительные эмоции отлично сказываются и на настроении ребят, и на восстановлении. Надо продолжать двигаться в том же направлении, – сказал .