Бабенко о матче с «Салаватом»: «Ак Барсу» нужно будет совладать с эмоциями, не перегореть, но и не выйти недонастроенным»

Теги Ак Барс Салават Юлаев Юрий Бабенко КХЛ Хоккей

Тренер «Ак Барса» высказался в преддверии матча против «Салавата Юлаева».

Игра состоится сегодня, 25 января. Начало – в 17:00 по московскому времени.

– Последнее «Зеленое дерби» в регулярном чемпионате, насколько важно добиться положительного результата?

– Здесь ключевое слово – дерби, и не важно, какое оно по счету в сезоне.

Не так много времени остается до плей-офф, хочется показывать содержательную игру в каждом матче. Сегодня нужно будет совладать с эмоциями, не перегореть, но и в то же время не выйти недонастроенными на лед.

– Вы говорили, что после поражений тяжело восстанавливаться. Сейчас у команды серия побед, как себя чувствуют ребята?

– Положительные эмоции отлично сказываются и на настроении ребят, и на восстановлении. Надо продолжать двигаться в том же направлении, – сказал Юрий Бабенко.

Материалы по теме

3 комментария

Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
ЧакЧак
по логике АБ должен выносить уфимцев , но буки своими кефами как будто что то знают , будем посмотреть
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Dok.Polet
Нужно побеждать, а там и первое место на Востоке будет не далеко.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
BONIFACIO
Побеждать!
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий