Сушинский об «Авангарде»: «Слова Хабибулина достойны уважения. Если генменеджер делает вид, что не ошибся, расти как профессионал он не будет»

Теги Авангард Максим Сушинский Боб Хартли Рашид Хабибулин КХЛ Свен Андригетто Хоккей

Максим Сушинский поделился мыслями о словах генменеджера «Авангарда» Рашида Хабибулина.

Ранее специалист отметил, что «немножко неоперативно сработал» в ситуации с возможным обменом Райана Спрула из «Куньлуня».

«Наличие ошибок точно не говорит о непрофессионализме. Ошибки всегда есть и будут у каждого генерального менеджера. Спорт – вещь непредсказуемая.

Вспомните мою ошибку с приглашением в «Авангард» швейцарца Свена Андригетто. Вроде и в НХЛ он хорошо играл, и в сборной, но приехал к нам и… Моментами показывал хорошую игру, видно, что отличный мастер, но в командный хоккей так и не влился. Возможно, сказалось то, что он не смог работать с Бобом Хартли. Через сезон вернулся в Швейцарию и стал там лучшим бомбардиром, хотя уровень в этой лиге очень приличным.

Поэтому, если генменеджер делает вид, что не ошибся, если открещивается от неверных решений, хотя они для всех очевидны, то и расти как профессионал он не будет. Свои ошибки надо признавать!

Да, говорят, что учиться надо на чужих ошибках, но жизнь показывает, что и на своих тоже. Поэтому слова Хабибулина достойны уважения, да и любого генменеджера, который признал свои ошибки – тоже», – сказал экс-президент «Авангарда».

3 комментария

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Александр Маслов
В чемпионский состав ,он не мало сделал.
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Ыжык
Лучше Щербака вспомни
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Ястреб
👍👏
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