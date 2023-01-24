Сушинский об «Авангарде»: «Слова Хабибулина достойны уважения. Если генменеджер делает вид, что не ошибся, расти как профессионал он не будет»

поделился мыслями о словах генменеджера «Авангарда» Рашида Хабибулина.

Ранее специалист отметил, что «немножко неоперативно сработал» в ситуации с возможным обменом Райана Спрула из «Куньлуня».

«Наличие ошибок точно не говорит о непрофессионализме. Ошибки всегда есть и будут у каждого генерального менеджера. Спорт – вещь непредсказуемая.

Вспомните мою ошибку с приглашением в «Авангард» швейцарца . Вроде и в НХЛ он хорошо играл, и в сборной, но приехал к нам и… Моментами показывал хорошую игру, видно, что отличный мастер, но в командный хоккей так и не влился. Возможно, сказалось то, что он не смог работать с . Через сезон вернулся в Швейцарию и стал там лучшим бомбардиром, хотя уровень в этой лиге очень приличным.

Поэтому, если генменеджер делает вид, что не ошибся, если открещивается от неверных решений, хотя они для всех очевидны, то и расти как профессионал он не будет. Свои ошибки надо признавать!

Да, говорят, что учиться надо на чужих ошибках, но жизнь показывает, что и на своих тоже. Поэтому слова Хабибулина достойны уважения, да и любого генменеджера, который признал свои ошибки – тоже», – сказал экс-президент «Авангарда».