Тарасенко провел первый матч после травмы: 5 бросков и «минус 1» за 17:19 с «Баффало»

провел первый матч после травмы руки.

Форвард « » получил повреждение в матче с «Миннесотой» 31 декабря.

Сегодня он принял участие в матче регулярного чемпионата с « ».

Тарасенко (17:19, 2:46 – в большинстве, «минус 1») не набрал очков, нанеся 5 бросков в створ ворот. Также в его активе 1 силовой прием и 1 перехват.

В 35 играх сезона у Владимира 29 (10+19) очков при полезности «минус 14».