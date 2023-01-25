Тарасенко провел первый матч после травмы: 5 бросков и «минус 1» за 17:19 с «Баффало»

Теги Баффало Сент-Луис НХЛ Владимир Тарасенко Хоккей

Владимир Тарасенко провел первый матч после травмы руки.

Форвард «Сент-Луиса» получил повреждение в матче с «Миннесотой» 31 декабря. 

Сегодня он принял участие в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Баффало». 

Тарасенко (17:19, 2:46 – в большинстве, «минус 1») не набрал очков, нанеся 5 бросков в створ ворот. Также в его активе 1 силовой прием и 1 перехват. 

В 35 играх сезона у Владимира 29 (10+19) очков при полезности «минус 14». 

1 комментарий

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PavelPro
у Вовы куча моментов была, чтобы забить, все броски фирменные с кистей, но всё потащил Лууконен, один раз даже черенком клюшки. Не день Володи сегодня, увы.
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Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
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