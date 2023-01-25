Тарасенко провел первый матч после травмы: 5 бросков и «минус 1» за 17:19 с «Баффало»
Владимир Тарасенко провел первый матч после травмы руки.
Форвард «Сент-Луиса» получил повреждение в матче с «Миннесотой» 31 декабря.
Сегодня он принял участие в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Баффало».
Тарасенко (17:19, 2:46 – в большинстве, «минус 1») не набрал очков, нанеся 5 бросков в створ ворот. Также в его активе 1 силовой прием и 1 перехват.
В 35 играх сезона у Владимира 29 (10+19) очков при полезности «минус 14».
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