Василевский одержал 20+ побед в 7 сезонах НХЛ подряд. Он 4-й действующий вратарь с таким достижением

Теги рейтинги Тампа-Бэй Марк-Андре Флери НХЛ Фредерик Андерсен Андрей Василевский Сиэтл Коннор Хеллибак Хоккей

Андрей Василевский одержал 20+ побед в 7 сезонах НХЛ подряд.

Сегодня вратарь «Тампы» отразил 22 броска из 23 бросков «Сиэтла» (4:1) в матче регулярного чемпионата НХЛ. 

Победа стала для него 20-й в сезоне (в 31 матче) и 249-й за карьеру (в 396 матчах). Андрей отражает 91,8% бросков при коэффициенте надежности 2,45. 

Василевский – 4-й действующий вратарь с 20+ победами в 7 или более сезонах подряд. Ранее такое достижение записали в актив Марк-Андре Флери (сейчас «Миннесота»), Фредерик Андерсен (сейчас «Каролина») и Коннор Хеллибак («Виннипег»). 

2 комментария

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Павел Зарубин
Большой кот выходит на свой привычный уровень, как раз к плей-офф будет на пике.
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Кино Музыка
Таинственная игра Васи. Тампа больна вольностями, за компанию поневоле расслабишься. Игры на ноль пойдут наверное ближе к ПО.
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