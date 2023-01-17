Василевский одержал 20+ побед в 7 сезонах НХЛ подряд. Он 4-й действующий вратарь с таким достижением

одержал 20+ побед в 7 сезонах подряд.

Сегодня вратарь « » отразил 22 броска из 23 бросков « » (4:1) в матче регулярного чемпионата НХЛ.

Победа стала для него 20-й в сезоне (в 31 матче) и 249-й за карьеру (в 396 матчах). Андрей отражает 91,8% бросков при коэффициенте надежности 2,45.

Василевский – 4-й действующий вратарь с 20+ победами в 7 или более сезонах подряд. Ранее такое достижение записали в актив (сейчас «Миннесота»), Фредерик Андерсен (сейчас «Каролина») и Коннор Хеллибак («Виннипег»).