Щитову понравились идеи Ларионова: «Можно проводить сезон КХЛ с октября по май. Надо смотреть на НХЛ, командам больше забивать, чтобы люди шли на матч как на праздник»
Никита Щитов поддержал идеи Игоря Ларионова в вопросе изменений в КХЛ.
– Мне очень понравилась инициатива Игоря Ларионова, чтобы увеличить количество игр в КХЛ. Он предложил сдвинуть начало чемпионата, чтобы команды не собирались в июле.
Хоккей – это же зимний вид спорта. Действительно можно проводить сезон с октября по май. На Кубок Первого канала можно легко собирать в сборную 20 человек и не делать паузу.
Если будет больше матчей, как в НХЛ, это лучше для болельщиков. Порой в городах некуда сходить, а хоккей – это интересно и продвижение здорового образа жизни. Поэтому хочется, чтобы инициативу Ларионова поддержали.
– Но, несмотря на большее количество матчей в сезоне КХЛ, посещаемость не радует.
– Любой проект будет интересен, если его раскручивать в медиа. Нужно, чтобы люди с азартом шли на хоккей. Чтобы можно было пиво на трибунах попить.
В этом нет ничего страшного. Почему у нас такой запрет? Чтобы было больше развлекательного на аренах, больше атрибутики продавалось. Надо смотреть в сторону НХЛ и делать так, чтобы люди шли на матчи как на праздник. А у нас пока хоккей не так сильно продвигается.
На телевидении мало людей, игравших и работавших на уровне КХЛ, мало новых лиц. А в НХЛ среди комментаторов и экспертов достаточно бывших игроков и тренеров.
Необходимо больше рассказывать про хоккеистов, про их жизнь, про то, как они начинали. Также, конечно, нужно работать над зрелищностью игры. Если команды будут больше забивать, то и люди пойдут.
Тренерским кадрам тоже есть куда расти. Игорь Ларионов мог бы провести неплохой семинар для коллег. Не зря команда из Нижнего Новгорода собирает полные трибуны. В Омске тоже аншлаги. Бороться за зрителя можно, – сказал бывший защитник клубов КХЛ.
Ларионов хочет поддержки от тренеров КХЛ: «Должны находить 20 игроков для ЧМ без подстройки под международный календарь. Шанс показать ИИХФ, что мы себя уважаем»
Если смотришь именно хоккей , но он никак не развивается , о какой качественной игре можно говорить?Как сериал один и тот же смотреть. Только если смотреть СКА и думать , что у нас все в порядке с количеством и качеством.
1.затраты (и не только финансовые)
2.оторванность большого спорта от народа
3.практически полное отсутствие идентичности на местном уровне
Решай эти вопросы, а не лоббируй пиво на трибунах