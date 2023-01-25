Щитову понравились идеи Ларионова: «Можно проводить сезон КХЛ с октября по май. Надо смотреть на НХЛ, командам больше забивать, чтобы люди шли на матч как на праздник»

поддержал идеи в вопросе изменений в КХЛ.

– Мне очень понравилась инициатива Игоря Ларионова, чтобы увеличить количество игр в КХЛ. Он предложил сдвинуть начало чемпионата, чтобы команды не собирались в июле.

Хоккей – это же зимний вид спорта. Действительно можно проводить сезон с октября по май. На Кубок Первого канала можно легко собирать в сборную 20 человек и не делать паузу.

Если будет больше матчей, как в , это лучше для болельщиков. Порой в городах некуда сходить, а хоккей – это интересно и продвижение здорового образа жизни. Поэтому хочется, чтобы инициативу Ларионова поддержали.

– Но, несмотря на большее количество матчей в сезоне КХЛ, посещаемость не радует.

– Любой проект будет интересен, если его раскручивать в медиа. Нужно, чтобы люди с азартом шли на хоккей. Чтобы можно было пиво на трибунах попить.

В этом нет ничего страшного. Почему у нас такой запрет? Чтобы было больше развлекательного на аренах, больше атрибутики продавалось. Надо смотреть в сторону НХЛ и делать так, чтобы люди шли на матчи как на праздник. А у нас пока хоккей не так сильно продвигается.

На телевидении мало людей, игравших и работавших на уровне КХЛ, мало новых лиц. А в НХЛ среди комментаторов и экспертов достаточно бывших игроков и тренеров.

Необходимо больше рассказывать про хоккеистов, про их жизнь, про то, как они начинали. Также, конечно, нужно работать над зрелищностью игры. Если команды будут больше забивать, то и люди пойдут.

Тренерским кадрам тоже есть куда расти. Игорь Ларионов мог бы провести неплохой семинар для коллег. Не зря команда из Нижнего Новгорода собирает полные трибуны. В Омске тоже аншлаги. Бороться за зрителя можно, – сказал бывший защитник клубов .

Ларионов хочет поддержки от тренеров КХЛ: «Должны находить 20 игроков для ЧМ без подстройки под международный календарь. Шанс показать ИИХФ, что мы себя уважаем»