Щитову понравились идеи Ларионова: «Можно проводить сезон КХЛ с октября по май. Надо смотреть на НХЛ, командам больше забивать, чтобы люди шли на матч как на праздник»

Теги Торпедо Сборная России по хоккею Никита Щитов НХЛ Игорь Ларионов КХЛ Хоккей

Никита Щитов поддержал идеи Игоря Ларионова в вопросе изменений в КХЛ.

– Мне очень понравилась инициатива Игоря Ларионова, чтобы увеличить количество игр в КХЛ. Он предложил сдвинуть начало чемпионата, чтобы команды не собирались в июле.

Хоккей – это же зимний вид спорта. Действительно можно проводить сезон с октября по май. На Кубок Первого канала можно легко собирать в сборную 20 человек и не делать паузу.

Если будет больше матчей, как в НХЛ, это лучше для болельщиков. Порой в городах некуда сходить, а хоккей – это интересно и продвижение здорового образа жизни. Поэтому хочется, чтобы инициативу Ларионова поддержали.

– Но, несмотря на большее количество матчей в сезоне КХЛ, посещаемость не радует.

– Любой проект будет интересен, если его раскручивать в медиа. Нужно, чтобы люди с азартом шли на хоккей. Чтобы можно было пиво на трибунах попить.

В этом нет ничего страшного. Почему у нас такой запрет? Чтобы было больше развлекательного на аренах, больше атрибутики продавалось. Надо смотреть в сторону НХЛ и делать так, чтобы люди шли на матчи как на праздник. А у нас пока хоккей не так сильно продвигается.

На телевидении мало людей, игравших и работавших на уровне КХЛ, мало новых лиц. А в НХЛ среди комментаторов и экспертов достаточно бывших игроков и тренеров.

Необходимо больше рассказывать про хоккеистов, про их жизнь, про то, как они начинали. Также, конечно, нужно работать над зрелищностью игры. Если команды будут больше забивать, то и люди пойдут.

Тренерским кадрам тоже есть куда расти. Игорь Ларионов мог бы провести неплохой семинар для коллег. Не зря команда из Нижнего Новгорода собирает полные трибуны. В Омске тоже аншлаги. Бороться за зрителя можно, – сказал бывший защитник клубов КХЛ.

Ларионов хочет поддержки от тренеров КХЛ: «Должны находить 20 игроков для ЧМ без подстройки под международный календарь. Шанс показать ИИХФ, что мы себя уважаем»

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16 комментариев

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Алвер
Ответ KRAN
Если бы им было плевать они не оставляли бы комментарии, значит либо они и вправду предпочитают легионеров либо заказуха. Ну и сужу по общению с народом на гостевой одной, там в основном за футбол притапливают, и большинство совершенно не напрягает что в основе 7-8 легов выходит, и не огорчаются когда свои молодые уходят в аренды. Но это речь за Москву, возможно в провинции по другому дела обстоят.
Так я же не про отбитых фанов говорю,а про болельщиков.а кого их них больше -посмотри на стадионе.кучка орущих невменяемых .... и нормальные трибуны с болельщиками.но то ,что Москва и провинция-это разное,тут ты прав.
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KRAN
Ответ Алвер
Нас таких большинство.просто на этом сайте собрались те ,кому плевать на наш хоккей ,да и на страну.но в масштабах страны их и в микроскоп не увидишь.
Если бы им было плевать они не оставляли бы комментарии, значит либо они и вправду предпочитают легионеров либо заказуха. Ну и сужу по общению с народом на гостевой одной, там в основном за футбол притапливают, и большинство совершенно не напрягает что в основе 7-8 легов выходит, и не огорчаются когда свои молодые уходят в аренды. Но это речь за Москву, возможно в провинции по другому дела обстоят.
0
0
0
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Алвер
Ответ KRAN
И я наоборот, но нас таких меньшинство.
Нас таких большинство.просто на этом сайте собрались те ,кому плевать на наш хоккей ,да и на страну.но в масштабах страны их и в микроскоп не увидишь.
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заводчанин
Ответ Алвер
Он предлагает пойти по пути биатлона.к чему это привело все знают.хоккейные губошлепы нам не нужны.я смотрю хоккей с 1973г,смотрю именно хокеей ,а не болтологию до и после матчей.Болельщиков можно привлечь не пиаром и количеством матчей ,а качественной игрой.не может быть праздников(игр) много,они будут приедаться.да и никто не сможет ходить на все матчи.
Ещё раз напиши.
Если смотришь именно хоккей , но он никак не развивается , о какой качественной игре можно говорить?Как сериал один и тот же смотреть. Только если смотреть СКА и думать , что у нас все в порядке с количеством и качеством.
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KRAN
Ответ Алвер
Как раз наоборот.я пойду смотреть на игру пацана с соседнего дворо и никакой Кросби с Макдевидом меня на трибуны не привлекут.очень радует ,что в этом году леги свалили и сразу появилось много наших молодых игроков.
И я наоборот, но нас таких меньшинство.
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Алвер
Ответ KRAN
По комментам к новостям о сокращении лимита легов складывается ощущение что народу плевать на идентичность, не хотят они на родных деревяшек ходить, им гастарбайтеры милее.
Как раз наоборот.я пойду смотреть на игру пацана с соседнего дворо и никакой Кросби с Макдевидом меня на трибуны не привлекут.очень радует ,что в этом году леги свалили и сразу появилось много наших молодых игроков.
+1
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Алвер
Он предлагает пойти по пути биатлона.к чему это привело все знают.хоккейные губошлепы нам не нужны.я смотрю хоккей с 1973г,смотрю именно хокеей ,а не болтологию до и после матчей.Болельщиков можно привлечь не пиаром и количеством матчей ,а качественной игрой.не может быть праздников(игр) много,они будут приедаться.да и никто не сможет ходить на все матчи.
0
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0
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Алвер
Он предлагает пойти по пути биатлона.к чему это привело все знают.хоккейные губошлепы нам не нужны.я смотрю хоккей с 1973г,смотрю именно хокеей ,а не болтологию до и после матчей.Болельщиков можно привлечь не пиаром и количеством матчей ,а качественной игрой.не может быть праздников(игр) много,они будут приедаться.да и никто не сможет ходить на все матчи.
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izdaba
Наконец-то кто-то одумался
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Костя Кот
Сами ничего придумать не могут. И так во всем.
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Матроскин52
Предложение играть подольше нормальное… с сентября по май… болельщикам радость… шайбогоняльщикам побольше играть… здорово!
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KRAN
Ответ Журавлёв Виктор
Никита реально не понимает причину маленькой посещаемости большого спорта сейчас или просто прикидывается?! 1.затраты (и не только финансовые) 2.оторванность большого спорта от народа 3.практически полное отсутствие идентичности на местном уровне Решай эти вопросы, а не лоббируй пиво на трибунах
По комментам к новостям о сокращении лимита легов складывается ощущение что народу плевать на идентичность, не хотят они на родных деревяшек ходить, им гастарбайтеры милее.
+1
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ruslan_khaibulov
Все верно, это шанс улучшить КХЛ которую Третьяк прогибал под мантру Великой сборной и ломали КХЛ в угоду беспонтовых Евротура и ЧМ. А так забанили дале лучше, наконец нормально КХЛ сможет играть не прогибаясь под господина в виде игры сборной.
+13
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+13
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Ivan Ivanych
Штобы шли на матчи как на праздник, нужен уровень жизни как в штатах, а не вот это всё..
0
-3
-3
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заляпут
Быть как НХЛ 🤣🤣🤣
0
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Журавлёв Виктор
Никита реально не понимает причину маленькой посещаемости большого спорта сейчас или просто прикидывается?!
1.затраты (и не только финансовые)
2.оторванность большого спорта от народа
3.практически полное отсутствие идентичности на местном уровне
Решай эти вопросы, а не лоббируй пиво на трибунах
+1
-5
-4
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