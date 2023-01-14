Ларионов хочет поддержки от тренеров КХЛ: «Должны находить 20 игроков для ЧМ без подстраивания под международный календарь. Шанс показать ИИХФ, что мы себя уважаем»

Теги Торпедо ИИХФ Сборная России по хоккею Игорь Ларионов КХЛ ЧМ по хоккею Хоккей

Игорь Ларионов пожелал поддержки от тренеров в КХЛ в вопросе изменений в лиге.

– Игорь Николаевич, у вас единомышленники на тему того, что нужно сместить временные рамки сезона?

– Как я заметил, мы очень много живем старыми стереотипами. Хотелось бы, чтобы меня поддержали коллеги и тренеры всех команд КХЛ. Для того, чтобы мы могли понимать степень того, где и в какой ситуации мы находимся.

Мы отстранены от международных матчей. И это дает нам возможность проводить эксперименты, чтобы сделать хоккей максимально удобным для болельщиков.

Сбор команды 1 или 15 июля – не то время, когда ты хочешь иметь интерес к такому зимнему виду спорта, как хоккей. У всех идут отпуска с семьями и детьми. У детей – школьные каникулы.

Хоккей должен быть доступен тогда, когда начинаются осень и зима. И сезон должен длиться дольше, чем он длится в КХЛ. Сейчас, когда мы не участвуем в международных играх, было бы ошибкой не попробовать чего-то нового.

Также это шанс показать ИИХФ, что мы себя уважаем. Российских хоккей дает миру звезд, которые приносят миллионы долларов. Важно попробовать что-то правильное и новое, чтобы люди получили возможность сравнивать.

И в этом плане нужна поддержка, но я не знаю, насколько тренеры могут на это повлиять. Надеюсь, что КХЛ это слышит и готова это обсуждать.

Мы должны попробовать играть до конца мая, а дальше уже решать вопросы с чемпионатами мира.

Хорошая лига, которой является КХЛ, должна находить 20 игроков для них без подстраивания под международный календарь, – сказал главный тренер «Торпедо».

Регулярный чемпионат КХЛ проходит с сентября и до конца февраля. Плей-офф Кубка Гагарина проводится до конца апреля.

Игорь Ларионов: «Летишь 9 часов во Владивосток и Хабаровск, а на трибунах 2 тысячи – смысл? Социальный проект, но не можем жить прошлыми заслугами – сезон должен идти до июня»

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3 комментария

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Саша
Я рад, что в нашем хоккее есть Ларионов, особенно фоне Третьяка и Ротенберга!
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HockeyMan
Я лично за, но это слежки сыграть и плохую роль.
Если чемпионат будет начинаться , как в нхл в октябре, то будет много таких игроков, как Гусев, которые каждый год буду ют пробывать осенью свои силы в нхл, не боясь потерять Деньги в КХЛ
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Alex1104
Жестко, но справедливо. Чем мы хуже североамериканцев?
+2
-1
+1
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