Ларионов хочет поддержки от тренеров КХЛ: «Должны находить 20 игроков для ЧМ без подстраивания под международный календарь. Шанс показать ИИХФ, что мы себя уважаем»

пожелал поддержки от тренеров в в вопросе изменений в лиге.

– Игорь Николаевич, у вас единомышленники на тему того, что нужно сместить временные рамки сезона?

– Как я заметил, мы очень много живем старыми стереотипами. Хотелось бы, чтобы меня поддержали коллеги и тренеры всех команд КХЛ. Для того, чтобы мы могли понимать степень того, где и в какой ситуации мы находимся.

Мы отстранены от международных матчей. И это дает нам возможность проводить эксперименты, чтобы сделать хоккей максимально удобным для болельщиков.

Сбор команды 1 или 15 июля – не то время, когда ты хочешь иметь интерес к такому зимнему виду спорта, как хоккей. У всех идут отпуска с семьями и детьми. У детей – школьные каникулы.

Хоккей должен быть доступен тогда, когда начинаются осень и зима. И сезон должен длиться дольше, чем он длится в КХЛ. Сейчас, когда мы не участвуем в международных играх, было бы ошибкой не попробовать чего-то нового.

Также это шанс показать , что мы себя уважаем. Российских хоккей дает миру звезд, которые приносят миллионы долларов. Важно попробовать что-то правильное и новое, чтобы люди получили возможность сравнивать.

И в этом плане нужна поддержка, но я не знаю, насколько тренеры могут на это повлиять. Надеюсь, что КХЛ это слышит и готова это обсуждать.

Мы должны попробовать играть до конца мая, а дальше уже решать вопросы с чемпионатами мира.

Хорошая лига, которой является КХЛ, должна находить 20 игроков для них без подстраивания под международный календарь, – сказал главный тренер « ».

Регулярный чемпионат КХЛ проходит с сентября и до конца февраля. Плей-офф Кубка Гагарина проводится до конца апреля.

Игорь Ларионов: «Летишь 9 часов во Владивосток и Хабаровск, а на трибунах 2 тысячи – смысл? Социальный проект, но не можем жить прошлыми заслугами – сезон должен идти до июня»